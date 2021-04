Primarul Sectorului 1 și ministrul Transporturilor au discutat despre modernizarea Gării de Nord

Clotilde Armand / Facebook

"Trebuie să facem ceva cu Gara de Nord. Vrem o esplanadă, vrem o gară modernă. Este o viziune. Gara este sufletul oraşului", a declarat Clotilde Armand, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 1.



Conform sursei citate, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a explicat că, în acest caz, este vorba de o chestiune care ţine foarte mult de urbanism şi de arhitectură.



"CFR, aşa cum a gândit întotdeauna dezvoltarea infrastructurilor feroviare, este foarte tehnic. Ştie despre şină, despre peron, despre semnalistică. Aici este o chestiune care ţine de ţesutul oraşului", a susţinut Drulă, care a opinat că lucrările "de mare amploare trebuie gândite integrat".



"O gară are nevoie de o esplanadă, de un spaţiu mare, unde ne întâlnim, unde ne vedem. Acum avem acest spaţiu, într-un fel, spaţiul Gării de Nord, dar care nu este unul viu, este separat de gară de şase benzi de circulaţie. Trebuie să readucem acest spaţiu deschis în faţa gării, să mutăm zona rutieră departe de gară. Deja vom avea un spaţiu în care oamenii vor putea respira, în care oamenii să vină, să fie un spaţiu social", a adăugat Clotilde Armand, citată în comunicat.



Ministrul Transporturilor a arătat că în acest proiect trebuie implicată şi Primăria Capitalei, fiind vorba de bulevarde, parcul din faţa gării şi Muzeul CFR.



"Întreaga zonă are mult potenţial, trebuie o viziune, poate facem un concurs internaţional", a afirmat Cătălin Drulă.



Conform aceleiaşi surse, în cadrul discuţiilor a fost abordată şi situaţia spaţiilor comerciale de la metrou, desfiinţarea construcţiilor "ilegale" din staţiile aflate pe raza Sectorului 1.



"Chiar astăzi, acum câteva ore, am semnat dispoziţiile de primar pentru a desfiinţa aceste spaţii comerciale. Construcţii ilegale. Am semnat să fie desfiinţate", afirmă primarul Sectorului 1. "Vrem în primul rând legalitate. Vrem staţii de metrou sigure şi moderne", a mai declarat Clotilde Armand.



Ministrul Transporturilor a explicat că este vorba de construcţii care nu au autorizaţii de construire şi care ocupă domeniul public fără un contract comercial.



"A existat un contract comercial şi acela, spun eu, nefericit şi nu în interesul statului român şi al Metrorex, cu firma sindicatului, dar acel contract a ajuns la termen. Este o formă de asociere care juridic se numeşte asociere în participaţiune. A expirat în 2018. De atunci, doar sindicatul încasează bani în mod ilegal. Mulţi dintre aceşti comercianţi sunt victime ale sindicatului," a afirmat Drulă, potrivit aceluiaşi comunicat de presă.



Totodată, primarul Sectorului 1 a mai spus că sunt disponibile mai multe spaţii pentru a fi oferite comercianţilor din staţiile de metrou.



"Avem o viziune despre ce ar însemna un comerţ stradal de calitate", a susţinut Clotilde Armand.

sursa agerpres

