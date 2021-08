Primarul Nicuşor Dan și-a făcut bilanțul după 10 luni de mandat: Am definitivat procedurile administrative pentru a închide 14 companii municipale

Nicușor Dan / FOTO: captură Facebook

”Am definitivat procedurile noastre administrative pentru a închide 14 dintre cele 16 companii pe care urma să le închidem în prima etapă. În acest moment rămân doar procedurile juridice să fie desfăşurate de lichidatori şi de instanţele de judecată. Dintre cele 14 companii vor fi disponibilizaţi 2.700 de oameni, mulţi dintre ei au plecat deja”, a spus Nicuşor Dan.



Potrivit edilului general, cheltuielile salariale anuale pentru aceste persoane sunt de 150 de milioane de lei.



”Dintre cele 16 companii despre care spuneam că le vom închide în prima etapă au mai rămas de închis companiile de parking şi de protecţie civilă. Le vom închide în curând. Mai sunt patru companii pe care le menţinem provizoriu, pentru că asigură nişte servicii pe care la un moment dat o să le trecem în structura Municipalităţii, e vorba de iluminatul public, întreţinerea semafoarelor, activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi de compania imobiliară, care are în proprietate blocul social din Ghencea, care este în construcţie. Dacă am închide-o acum, am pierde foarte mult timp în care nu am putea să lucrăm la acel bloc”, a punctat Nicuşor Dan.



El a menţionat că va păstra STB, Termoenergetica, Energetica şi Trustul de Clădiri Metropolitane, pentru că se ocupă de marile lucrări de infrastructură ale Municipalităţii şi s-ar pierde cel puţin un an pentru a le transfera către alte companii de pe piaţă.



Nicuşor Dan a precizat că pentru a închide aceste companii nu s-a derulat o simplă operaţiune administrativă, ci s-au înregistrat 'dificultăţi tehnice serioase'.



”Toate dirigenţiile de şantier erau la Compania de Dezvoltare Durabilă, nu am putut să închidem această companie înainte să transferăm dirigenţia către alte companii, pentru că altfel nu am fi putut să lucrăm în continuare. Tot ce înseamnă informatică la Arena Naţională era la Compania de Tehnologia Informaţiei, nu am putut să închidem această companie înainte să se termine Euro 2020, pentru că nu puteam să afectăm procesul de organizare al Euro 2020”, a punctat edilul general.



El a menţionat că multe dintre aceste companii au utilaje cumpărate pe bani publici şi că-şi propune ca acestea să vină în patrimoniul Municipalităţii.



”Există staţii mobile de asfaltare la compania Străzi, poduri, pasaje, există maşinile acelea de ridicat, maşini care sunt la compania de Managementului Transportului şi ca să reuşim să nu pierdem aceste bunuri într-o procedură de insolvenţă (...) a trebuit să alocăm bani pentru aceste companii, bani pe care nu i-am avut de la început”, a explicat Nicuşor Dan.



Potrivit edilului general, companiile municipale au produs 'cheltuieli exagerate' în bugetul oraşului.



”Este un prejudiciu de sute de milioane de euro. Vă aduc aminte doar că, în urma unui control al Ministerului Finanţelor, am sesizat DNA pentru gravele prejudicii şi gravele abuzuri de la Compania de Cimitire, unde s-au realizat proceduri de achiziţie publică, unde s-au cumpărat cu sume mult peste preţul pieţei mai multe bunuri şi aşa mai departe”, a adăugat Nicuşor Dan.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI