Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, acuză un lider TNL de ameninţări aduse viceprimarului Flavia Boghiu. Liberalul spune că a glumit

Captura postare Allen Coliban

"Într-o postare publică, un lider al tineretului liberal ameninţă o femeie cu bătaia. (...) Corupţie, violenţă şi inacceptabil de multă nesimţire. Acestea sunt 'calificările' clasei politice vechi, împotriva cărora mă aşteptam să lupte toată clasa politică actuală. E îngrozitor să vezi tineri liberali cu metehne potrivite mai degrabă unui clan mafiot. Există nişte limite. Sau măcar ar trebui să existe. Sper ca PNL-ul să îl demită urgent pe liderul tineretului liberal din Braşov", a scris Allen Coliban duminică, pe Facebook.





Postarea de pe contul liberalului Bogdan Pintilie, la care face referire edilul, include şi o fotografie trucată în care viceprimarul Flavia Boghiu are un ochi învineţit.



"Noi vom face o plângere penală. Nu, nu trebuie să vă placă felul cum noi, USR-ul, conducem oraşul. Sunt sigur că putem face lucrurile mai bine, iar criticile ne ajută să progresăm. Dar acest tip de agresivitate mârlănească nu are ce căuta nici în societate, cu atât mai puţin în politică. Nici aici, la Braşov, şi nici nicăieri altundeva", a mai scris Coliban.



Bogdan Pintilie a explicat, pe contul său de Facebook, că a folosit o fotografie preluată "de la un/unii jurnalişti din Braşov", însă textul care o însoţeşte îi aparţine, a fost o glumă şi "nu are nicio legătură cu violenţa domestică, agresiunile fizice".



"Despre mine vă poate spune oricine orice, dar nu poate spune că sunt un om violent, sau că aş promova sau susţine violenţa în vreun fel. Persoanele 'deranjate' de postările mele, să îmi dea unfollow, nu este nicio pierdere. Doamnei Flavia Boghiu, dacă a fost deranjată de postarea mea, îi cer scuze public şi pe viitor voi avea grijă să mă port cu mănuşi, nu aş vrea să fim duşmani, mai ales că la Braşov USR şi PNL sunt în alianţă", a scris Pintilie.

