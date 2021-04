Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat că intră în grevă japoneză, din cauza neadoptării bugetului. Cosette Chichirău (USR-PLUS): Primarul să vină cu un buget cu investiţii şi dezvoltare, nu posturi noi pentru clientela lui personală

Mihai Chirica, primarul Iașului / FOTO: ADRIAN CUBA/ AGERPRES FOTO

"Voi intra în grevă japoneză de luni. Ca primar al municipiului Iaşi voi arăta tuturor ieşenilor cine este vinovat de ceea ce se întâmplă în acest oraş. Îmi pare foarte rău pentru cei care s-au lăsat înşelaţi, îmi pare rău că vina ne aparţine tuturor celorlalţi care fac parte din clasa politică românească de astăzi că i-am lăsat să voteze USR PLUS pe prostia noastră şi greşelile noastre, să ne asumăm acum, dar va trebui să facem ceva să salvăm acest oraş", a declarat primarul Mihai Chirica.



El a criticat în termeni duri faptul că cei nouă consilieri USR PLUS s-au abţinut să voteze bugetul propus pentru anul în curs. Totodată, în momentul votului, cei cinci consilieri PSD au părăsit sala de şedinţe.



"Refuz orice dialog cu USR-ul condus de doamna Chichirău. De fapt, răul cel mai mare făcut aseară l-a făcut doamna Chichirău, care după zece ore şi jumătate, în care am găsit soluţii, a dat ordin să se voteze împotriva ieşenilor. Cu un rânjet îşi bătea palma cu colegii de partid fiind mulţumită că Iaşiul intră în suferinţă începând cu noaptea care tocmai a trecut. Nu voi sta la dialog cu doamna Chichirău câte zile voi trăi", a spus primarul Mihai Chirica.



Edilul a spus că aşteaptă un răspuns de la prefectul judeţului, Marian Grigoraş, pentru a vedea ce este de făcut într-o astfel de situaţie în care a expirat timpul şedinţelor necesare aprobării bugetelor locale.



"Alternativele sunt destul de sumare. De dimineaţă am distribuit toţi banii pe care i-am avut în casierie şi fondurile primăriei pentru a achita parte din plăţile urgente pe care le aveam deja programate în special pentru plăţile salariale pentru angajaţii care lucrează în serviciile publice ieşene, transport public, altele. Vor rămâne câteva activităţi publice neplătite, printre care profesorii din învăţământul preuniversitar. Îmi pare rău pentru ei, sper să găsesc soluţii la ministerul de Finanţe, să putem transfera ca exces al legii. Sper să găsesc soluţii şi pentru plata persoanelor cu handicap şi însoţitorii acestora, sper să găsim rezolvare pentru toţi cei 6.400 de angajaţi dispersaţi în toate serviciile publice din municipiul Iaşi, şi în felul acesta să trecem într-o altă eră de normalitate atunci când vom găsi un Consiliu Local cât mai aproape de ieşeni", a mai spus primarul Mihai Chirica.

Reacţia edilului survine după ce în cursul serii de joi, după zece ore de dezbateri, timp în care au fost discutate amendamentele consilierilor locali PSD, USR PLUS şi PMP, bugetul a primit aviz negativ. Bugetul a fost aprobat de cei 11 consilieri locali PNL, doi consilieri locali PMP, însă cei nouă consilieri USR PLUS s-au abţinut de la vot iar cei cinci de la PSD au părăsit sala în timpul votului. Dezbaterile din timpul şedinţei extraordinare de vineri s-au purtat pe marginea a peste 130 de amendamente. Majoritatea acestora au fost aprobate iniţial în timpul discuţiilor însă chiar şi aşa bugetul nu a primit avizul pozitiv, pentru aceasta fiind nevoie de 14 voturi.



Copreşedintele USR PLUS Iaşi, Cosette Chichirău, susţine că de fapt realitatea este cu totul alta, menţionând în acest sens că municipiul nu rămâne fără bani.



"Bugetul prezentat ieri de Mihai Chirica are prea puţine investiţii şi prea multe cheltuieli. Nu este în intersul ieşenilor, ci doar al camarilei lui Chirica. Prin urmare, nu putea fi votat. Iaşul nu rămâne fără bani. Sunt 88 de milioane de lei în conturile Primăriei, bani care sunt arhisuficienţi pentru plata cheltuielilor curente şi a salariilor. Chiar dacă bugetul nu a fost votat, nu se blochează nimic. Nu se stinge lumina decât în mintea lui Chirica. Soluţia este simplă: un nou proiect de buget, o nouă şedinţă de consiliu şi un nou vot. Chirica ar face bine aşadar să lase lamentările şi să-şi facă treaba. Să vină cu un buget care să includă investiţii şi dezvoltare, nu posturi noi de funcţionari publici pentru clientela lui personală. Banii publici nu sunt banii lui de-acasă", afirmă Cosette Chichirău într-o postare pe pagina sa de Facebook.



La rândul său, liderul consilierilor locali PSD, Bogdan Balanişcu, declara după şedinţa de joi, când social-democraţii au părăsit sala în momentul votului, că votul negativ dat bugetului pentru anul în curs este o urmare a blocajului negocierilor între PNL şi USR PLUS de a forma o alianţă de guvernare pe plan local, aşa cum este la nivel central şi naţional, acesta susţinând totodată că bugetul este "un simulacru".



"Totalul sumelor la totalul amendamentelor aprobate în această seară s-ar putea să depăşească capacitatea bugetară a Iaşiului. Ceea ce avem după această şedinţă de 10 ore nu este un buget real, este un buget simulacru, un buget de circ politic", a afirmat Balanişcu.



Pentru acest an proiectul de buget al Iaşiului este de 1.430.106,18 lei.

