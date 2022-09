Primarul din Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, plasat în arest la domiciliu. Edilul este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată

Primarul din Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe / FOTO: Captură foto

În arest la domiciliu a fost plasat şi Constantin Vlad, director executiv în cadrul Primăriei Otopeni.



Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.



Silviu Constantin Gheorghe şi Constantin Vlad au fost reţinuţi miercuri de DNA, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, după ce ar fi efectuat plăţi ilegale către diverse firme în contul unor lucrări fictive.



În acelaşi dosar, este cercetat penal Bogdan Ionel Ştefan, la data faptei de inspector la Compartimentul Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Otopeni, pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.



De asemenea, au fost puşi sub acuzare un diriginte de şantier şi trei oameni de afaceri, printre aceştia fiind şi Nelu Iordache.



Procurorii anticorupţie notează că, în perioada 2011-2017, în contextul derulării unui contract de proiectare şi execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţie "Infrastructura de bază în oraşul Otopeni" (Faza I de lucrări - Cartier Ferme), încheiat între Primăria Otopeni şi o societate comercială administrată de doi dintre oamenii de afaceri, edilul Silviu Constantin Gheorghe şi directorul executiv Constantin Vlad şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu prevăzute de legislaţia primară şi ar fi acceptat la plată şi achitat în mod nelegal suma totală de 35.916.006 lei.



Conform anchetatorilor, 25.421.080 lei reprezintă iniţial cheltuieli nejustificate pentru materiale pe care în realitate executantul nu le-a achiziţionat.



"Ulterior, pentru a se justifica într-un fel plăţile nelegale, ar fi fost întocmită o situaţie de lucrări (organizare de şantier, deşi în acea fază nu erau prevăzute astfel de lucrări) cu o valoare identică, prin care s-ar fi creat doar aparenţa unei compensări între valoarea "stornată" a "procurării materialelor", de 25.421.080 lei, cu o valoare asemănătoare, a unor lucrări de organizare de şantier, care în realitate nu au fost realizate", explică DNA.



De asemenea, procurorii spun că 10.494.926 lei sunt costuri de finanţare, aferente cheltuielilor menţionate.



"În demersurile lor, inculpaţii Silviu Constantin Gheorghe şi Constantin Vlad ar fi beneficiat de ajutorul celorlalte persoane cercetate în cauză, care fie ar fi întocmit sau semnat diverse documente (acte adiţionale, centralizator al lucrărilor, devize cu situaţia lucrărilor privind organizarea de şantier, etc.), fie ar fi pus la dispoziţia funcţionarilor diferite înscrisuri (facturi, devize etc.), care să justifice efectuarea plăţilor nelegale", arată anchetatorii.

