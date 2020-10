Primarul din Iași, Mihai Chirica, diagnosticat cu coronavirus. Unul dintre cei doi viceprimari preia atribuțiile. Celălalt viceprimar este și el pozitiv

Mihai Chirica, primarul reales al Iașului / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Chirica a scris într-o postare pe pagina sa de socializare că a făcut testul după ce a aflat că o parte dintre colegii din primărie au acest virus.



"Fidel promisiunii făcute de a fi întotdeauna sincer cu dumneavoastră, concetățenii mei, vreau să vă anunț că am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am făcut acest test după ce am aflat că o parte dintre colegii de muncă din primărie au contractat noul coronavirus. Vă anunț că m-am izolat, mă simt normal și că în următoarea perioadă voi urma schema de tratament recomandată de specialiști pentru a ține boala sub control", a scris Chirica.

"Imediat ce medicii vor considera că m-am vindecat, mă voi întoarce la muncă. Până atunci, îl desemnez pe domnul viceprimar Radu Botez pentru a prelua atribuțiile de primar, coleg cu care ma voi consulta permanent. Este un moment foarte bun pentru a repeta îndemnurile de a fi responsabili și solidari în această perioadă atât de dificilă pentru toți. Dragi ieșeni, aveți grijă unii de ceilalți, feriți-vă de boală și nu uitați că sănătatea e un dar. Vă mulțumesc pentru înțelegere!", a încheiat el.

În cursul acestei săptămâni au mai fost confirmaţi pozitiv viceprimarul Gabriel Harabagiu, la întoarcerea dintr-un pelerinaj în Grecia, şi directorul Direcţiei de Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională din cadrul Primăriei Iaşi, Vasile Tiron, reamintește Agerpres.

