Primarul din Energodar, instalat în funcție de Moscova, a fost rănit într-o explozie

Andrei Shevtchik a fost numit primar în Energodar după ce trupele ruse au preluat controlul asupra acestui oraş şi asupra centralei nucleare din Zaporojie situate pe teritoriul său.



''Avem confirmarea precisă că în timpul exploziei, Shevtchik, autoproclamatul şef al 'administraţiei populare'', şi gărzile sale de corp au fost răniţi'', a anunţat pe Telegram Dmitro Orlov, adăugând că cei răniţi se află în spital şi circumstanţele exploziei urmează să fie clarificate.

On May 22, the unit of Ukrainian SpecOp forces blew up Andrey Shevchik, a collaborator with the Russian Army which appointed him as a "mayor" of Energodar city in Zaporizhzhya province. Shevchik with his Russian bodyguards was badly wounded and is currently in a hospital. pic.twitter.com/iwI7D0bfWj