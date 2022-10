Primarul comunei Bran: Nu pot să spun că i-am văzut sau nu pe Elon Musk şi pe Angelina Jolie, pentru că aveau măşti, erau pictaţi pe faţă, nu pot să ştiu cine erau

Balon cu chipul lui Elon Musk

Potrivit edilului brănean, petrecerea a fost una ca în filme.

"Mă bucur că am putut să fiu prezent, totul a fost minunat, a fost ca într-un film, ca într-un basm, cu muzică, o petrecere ca între prieteni în adevăratul sens al cuvântului. (...) Nu a fost aşa de uşor să intri la petrecere. Am intrat, am fost duşi de cineva, pentru că au fost nişte filtre. S-a făcut pe bază de invitaţie, trebuia să te regăseşti pe o listă specială. (...) Eu nu pot să spun că i-am văzut sau nu pe Elon Musk şi pe Angelina Jolie, dar nici nu pot să spun că nu i-am văzut, pentru că aveau măşti, erau pictaţi pe faţă, nu pot să ştiu cine erau", a afirmat Feroiu.

Potrivit acestuia, datorită anvergurii evenimentului şi a "prezenţei presei în comună", petrecerea "va fi o promovare pentru Bran, a comunităţilor învecinate şi pentru întreaga Românie cum nu s-a mai făcut până în prezent".

