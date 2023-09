Încă o armă la îndemâna autorităților pentru a distruge planta care chinuie în fiecare an aproape jumătate de milion de români. Primăriile pot cere în instanţă să intre pe un teren privat pentru a stârpi ambrozia. Şi un proprietar de teren poate cere primăriei să îi taie ambrozia din curte, dar pentru asta trebuie să plătească. Cazurile de alergii se înmulțesc mai ales în această perioadă, când buruiana e în floare.

Şerveţele, spray nazal şi folii de medicamente antialergice. Asta are tot timpul la îndemână Carina, la final de august şi în septembrie, atunci când ambrozia e în floare.

Carina: Prima dată am observat acum 2-3 ani, când am început să strănut și îmi curgeau ochii. Îmi curg ochii, îi simt foarte uscați, am nasul înfundat, uneori și tușesc.

Numărul de cazuri de alergii de la ambrozie creşte treptat din 2007, iar în ultimii ani apar cazuri şi la copii, spun alergologii.

Prof. dr. Carmen Panaitescu Bunu, preşedinta Societăţîi Române de Alergologie şi Imunologie Clinică: Număr tot mai mare de pacienți, cel puțin 1 din 2, și mai mult de jumătate dintre ei cu suferință severă. Cei care o au mai mult de 5 ani dezvoltă și simptome de astm. Important e ca această terapie să înceapă cât mai repede, la primele simptome.

S-a ajuns aici pentru că această plantă nu este smulsă atunci când trebuie. O singură plantă poate produce şi peste 50.000 de seminţe.

Paulina Anastasiu, director al Grădinii Botanice "Dimitrie Brândză": Eliminarea se poate face destul de simplu, dar înainte de a ajunge planta la înflorire, când pune și pericol sănătatea. Atunci când e tânără poate fi smulsă și smulegerea se face cu ușurință.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de modificare a legii privind combaterea ambroziei.

Astfel proprietarii de terenuri sunt obligaţi că până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment să distrugă această plantă.

Acum şi autorităţile locale pot face aceste lucrări, însă pe cheltuiala proprietarilor. Dacă, după 15 zile de la avertisment, nu s-a luat nicio măsură, atunci autorităţile pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curăţa.

Modificările prevăd şi faptul că, dacă un propritar nu permite accesul, primarul poate cere acces cu ajutorul instanței, prin ordonanţă preşedinţială.

Noile reguli sunt văzute cu ochi buni de primari, dar nici ei nu cred că e suficient.

Constantin Toma, președinte executiv, Asociația Municipiilor din România: Avem o problemă totuşi cu acele spaţii închise, abandonate, Te duci la judecător şi trebuie să intri cu decizie judecătorească pe acel teritoriu, dar chestia asta durează mult.

În Capitală, cele mai multe probleme sunt pe terenuri private, susţine Nicuşor Dan, unde se intervine doar în urma unor sesizări.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: Nu avem un cadastru al tuturor spațiilor private și posibilitatea de a interveni pe acele terenuri pe care crește.

Legea spune că administraţia locală este cea responsabilă să identifice terenurile cu ambrozie, iar Garda de mediu este una dintre instituțiile care pot face controale legate de respectarea legii și a termenelor impuse.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: La capitolul legislație stăm foarte bine. La aplicarea legislației mai avem probleme de rezolvat. Fie nu sunt aplicate sancțiuni, fie nu sunt suficiente.

Potrivit legii, amenzile pentru persoane fizice sunt între 1.000 şi 5.000 de lei, iar pentru persoane juridice între 10.000 și 20.000 de lei.

