Primăria Sectorului 6 reacționează în scandalul câinilor care au omorât o femeie: Prinzătorii ASPA răspund la notificările polițiștilor locali foarte târziu. De la una la trei zile, din momentul sesizării

"Potrivit rapoartelor, prinzătorii ASPA răspund la notificările polițiștilor locali foarte târziu. Intervalele de acțiune sunt de la una la trei zile, de la momentul sesizării" - a transmis duminică Primăria Sectorului 6, pe un grup de comunicare al ziariștilor acreditați instituției. Mesajul este transmis după ce ASPA, prin vocea purtătoarei de cuvânt Cătălina Trănescu, acuzase exact contrariul, că sesizările lor nu primesc răspuns din partea Poliției Locale de sector: "Problemele aceestea (...) intră în competența Poliției. Noi avem compentența doar pe raza municipiului București, doar pe domeniul public. Doar ridicare. ASPA nu are competențe de a verifica proprietarii de animale. (...) Sunt zeci de sesizări scrise pe care noi le-am transmis către Poliția Locală Sector 6, niciodată nu ni s-a răspuns în scris la acestea. Noi am solicitat sprijinul lor pe partea lor. (...) Nu am primit un răspuns."

Potrivit Primăriei Sectorului 6, anul acesta, Poliția Locală a Sectorului 6 a transmis către ASPA 49 de sesizări, iar anul trecut 58.

Iată mesajul transmis de Primăria Sectorului 6:

"Potrivit rapoartelor, prinzătorii ASPA răspund la notificările polițiștilor locali foarte târziu. Intervalele de acțiune sunt de la una la trei zile, de la momentul sesizării.

- Ultima sesizare făcută către ASPA a fost astăzi, la ora14.32, Grozăvești 82, trei câini fără stăpân erau pe domeniul public, în Parcul Grozăvești.

Echipajul de prinzători nu a sosit la fața locului. În plus, s-a transmis către Dispeceratul PL6 faptul că nu intervin decât la urgențe, în cazuri în care persoane au fost mușcate.

Polițiștii locali au reușit să ademenească patrupedele pe un teren privat, cu acceptul proprietarului, au blocat temporar căile de acces și așteaptă ASPA. Singura care are atribuții de prindere și capturare la nivelul Capitalei.

- Tot astăzi, la ora 12.17, doi câini fără stăpân se aflau pe strada Cornului, din Giulești. Poliția Locală a sesizat ASPA, dar nu a primit nici un răspuns până la această oră.

- De asemenea, în această dimineață, la ora 3.17, ASPA a fost sesizată tot de polițiștii locali că pe digul Lacului Morii, dar și la baza lui este o haită de maidanezi- deci, pe domeniul public.

Atenție! În situație de criză, echipajul a ajuns zonă, la ora 10.27, după 7 ore.

Alte sesizări de ieri, 21 ianuarie, la care ASPA nu a ăspuns:

- ora 14.20, haită de căini pe Calea Plevnei, în zona Spitalului Militar, în apropiere de stația STB;

- ora 19.12, 6 câini fără stăpân pe Prelungirea Ghencea.

Legat de afirmația că Poliția Locală Sector 6 nu a primit sesizări privind existența câinilor fără stăpân în zona unde s-a petrecut tragedia, se referă la faptul că la adresa respectivă: Drumul la Roșu 52 nu au fost primite/ înregistrate reclamații pe nici o cale din partea cetățenilor".

CONTEXT:

Ana Oroș Daraban a fost sfâşiată de câini, sâmbătă, în timp ce alerga în apropierea Lacului Morii din sectorul 6. Ea mai fusese victima unui atac al câinilor exact în acelaşi loc, cu aproximativ 10 luni în urmă. Şi doar cu o lună în urmă, colega noastră din TVR Dorina Florea a trecut printr-un episod traumatizant cu o haită de câini, tot în sectorul 6.

