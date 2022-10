Primăria Sectorului 3 schimbă bordurile Primăriei Generale. Viceprimar Sector 3: ”Niciun cetăţean nu ne-a cerut să schimbăm bordurile din sector”

Cea mai circulată zonă din Bucureşti, Piaţa Unirii, este toată un şantier. Se schimbă bordurile din granit, majoritatea într-o stare foarte bună. Lucrările sunt făcute de către Primăria Sectorului 3 şi nu au avizul instituţiei care administrează zona: Administrația Străzilor, din subordinea Primăriei Capitalei. Poliţiştii locali au fost la faţa locului unde au constatat neconformitatea lucrărilor, motiv pentru care urmează să amendeze primăria de sector şi să-i ceară să sisteze activitățile în zonă.

”Dacă nu există autorizaţie sau avizul administratorului drumului, înseamnă că nu e în regulă”, declară Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

Deşi am cerut Primăriei Sectorului 3 un punct de vedere oficial, nu am primit un răspuns. Primarul Sectorului 3 Robert Negoiţa a vorbit pe o rețea de socializare despre modul în care va fi reconfigurată zona:

”Suntem în Piaţa Unirii. Aici arătă groaznic. Nici acum nu arată prea bine, că suntem în lucru, dar se lucrează, se va rezolva. Aici unde era un deşert plin de beton, arid, vor apărea spaţii verzi. Deja au venit colegii şi au pus pământ. Aici vor fi jardiniere, acolo jardiniere, dincolo jardiniere, vom avea mult spaţiu verde”, spune Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Cu toate acestea, unii consilieri locali, în frunte cu viceprimarul Sectorului 3, nu prea sunt încântaţi de reconfigurarea peisagistică descrisă de primar.

”La începutul anului acesta am avut buget de două milioane de lei pentru borduri. La rectificare, bugetul a devenit de 19 milioane lei. Noi am încercat să amendăm această greşeală, din punctul nostru de vedere, pentru că niciun cetăţean nu ne-a cerut să schimbăm bordurile din sector. Am încercat de nenumărate ori să abordăm acest subiect şi cu primarul, şi cu colegii din Consiliul Local, dar ne lovim de un perete. Totul până la borduri”, spune Lucian Judele, viceprimarul sectorului 3.

”În cazul în care se va face un audit de Curtea de Conturi, probabil că va trebui recuperat prejudiciul. De ce să facem asta? De ce dacă ştim că aceşti bani nu ar trebui cheltuiţi aşa, de ce o facem totuşi?”, se întreabă Irina Zamfirescu, specialist în mobilitate urbană.

În ultimii ani, Primăria Sectorului 3 a demarat mai multe lucrări fără a avea toate avizele în regulă.

