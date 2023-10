Primăria Capitalei consolidează în prezent doar trei clădiri cu bulină roșie

Deşi Bucureştiul are în prezent cel puţin 2.200 de clădiri cu bulină roşie, care ar trebui să fie consolidate urgent, lucrările bat pasul pe loc. Primăria are deschise în momentul de faţă doar 3 şantiere. De vină pentru acest lucru, ar fi neîncrederea cetăţenilor alimentată de nepăsarea autorităţilor. O recunoaşte chiar primarul general, Nicuşor Dan.

La nivelul Municipiului sunt doar trei șantiere dechise.

Răzvan Munteanu, director, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic: În evidențele noastre avem 101 imobile consolidate în ultimii 30 de ani, dintre care 27 au fost făcute de municipalitate. În prezent, Primăria Municipiului București are deschise trei șantiere.

De vină pentru acest eșec, spune primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ar fi neîncrederea populației în municipalitate, din cauza neseriozității acesteia.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: Am avut mult timp o neîncredere a cetățenilor în autoritate, pentru că am avut clădiri unde consolidarea trebuia să dureze 1 an și a durat 10 ani sau 15 ani. Am avut o promisiune de consolidare, după care a venit primăria, a făcut fațada și a dispărut. Am avut situații în care Primăria a spus că plătește ea, după care s-a dus în instanță să ceară banii.

Matei Sumbasacu, preşedinte, Asociaţia pentru Reducerea Riscului Seismic: În București știm de vreo 700 de clădiri că sunt vulnerabile, clasa 1 și 2, mai sunt și 1500 din categorii de urgență, deci avem vreo 2.200 de clădiri despre care știm că sunt vulnerabile. Autoritățile și toată lumea trebuie să fie conștientă că fiecare secundă ne aduce mai aproape de următorul mare cutremur. Nu e dacă se întâmplă. Cu siguranță se va întâmpla un mare cutremur în România. Nu știm exact când.

Cutremurul din 1977 a făcut aproximativ 1.570 de victime, dintre care aproape 1.400 numai în Bucureşti. În Capitală, 33 de clădiri mari s-au prăbuşit, majoritatea fiind situate în centrul oraşului.

