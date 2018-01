Veterani de război, omagiați la 100 de ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Evenimentul a început cu intonarea cântecului militar "Pui de lei". Momentul le-a răscolit veteranilor multe amintiri din timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

“22 iunie 1944 a fost prima mea zi de război, când Mareșalul Antonescu a spus: "Ordon treceți Prutul". A fost într-o duminică dimineața”

„Am făcut 5 ani de război și am luptat pe ambele fronturi. Am fost tanchist. Am fost până în vârful Caucazului”

„Era vorba să asigur linia ferată, să o pun la punct. Podurile să nu fie aruncate în aer de dușmani”

„Ziua se încălzea și se făceau leoarcă hainele și noaptea înghețau pe noi. Nu ne puteam ridica pentru că nemții avea obiceiul să împuște direct în frunte”

Sunt câteva dintre mărturiile veteranilor.

Pentru vitejia cu care și-au apărat țara, cei 4 veterani au primit distincții din partea autorităților.

Evenimentul "Onoare Veteranilor Centenari" este o avanpremieră pentru sărbatoarea națională de mâine când celebrăm Ziua Unirii Principatelor. Pe 24 ianuarie 1859 avea loc Mica Unire, primul pas spre înfăptuirea statului național unitar român.

ŞTIRILE ZILEI