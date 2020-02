Este începutul unei noi ere pentru Marea Britanie, dar și pentru Uniunea Europeană.

În centrul Londrei s-a cântat God Save the Queen. Cuvintele au fost proiectate pe un ecran uriaș, iar la momentul zero, unii britanici s-au îmbrățișat, alții au plâns. A fost un amestec de entuziasm, nostalgie și tristețe.

Nigel Farage, liderul partidului eurosceptic Brexit, a încercat să anime mulțimea adunată în fața Parlamentului britanic.

Nigel Farage: "Sărbătorim în această noapte pentru că ştim că acesta este cel mai important moment din istoria modernă a marii noastre naţiuni".

Premierul Boris Johnson, artizanul Brexitului, a preferat o celebrare mai discretă, la reședința din Downing Street 10, cu șampanie locală. A avut un mesaj pentru britanici, însă liniile strategice ale guvernului de la Londra pentru noua etapă vor fi anunțate luni.

Premierul Johnson a mizat pe unitate în discursul său și a anunțat un nou început în istoria Regatului.

În Scoția, sute de persoane s-au adunat în fața Parlamentului local pentru a-și exprima opoziția față de ieșirea Regatului din UE. "Scoția va reveni în inima Europei ca țară independentă", a postat pe Twitter premierul Nicola Sturgeon, care insistă pentru un referendum asupra independenței, în pofida refuzului Londrei.

