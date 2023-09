Prima zi de școală în Ucraina, în ecourile bombardamentelor rusești. Doi din cinci elevi nu vor putea merge la cursuri, estimează organizația Salvați Copiii

În regiunea Zaporojie, unde au avut loc lupte crâncene, copiii intră în al doilea an de școală online. Valeria ar trebui să fie în clasa a șasea. Are o disciplină aproape de neconceput pentru un copil din Vest. Se trezește singură la opt, se spală pe dinți, mănâncă ceva și la nouă e în fața calculatorului.

”Mi-e foarte dor de școală. Doi colegi au plecat, unul în străinătate, celălalt în Vest. Comunicăm puțin. Unii ne scriem, unii nu”, a spus ea.

Și părinții înțeleg acest pericol al detașării. La câteva sute de km distanță, în capitala Kiev, Klarisa s-a întors de curând cu copiii din Germania. Crede că este esențial că micuții să se lege de țara lor, să-și creeze apartenența, rădăcinile.

”Când copilul primește o educație ucraineană, va fi gata să se întoarcă acasă. Cu cât copiii noștri stau mai mult afară și fac școală de acasă, cu atât mai mare este pericolul să nu se întoarcă, pentru că educația lor va fi mai legată de școlile europene și de cerințele educației europene”, a spus Klarisa.

Autoritățile ucrainene spun că aproape trei sferturi dintre școli au buncăre și adăposturi. Imposibil de verificat cât e adevăr și cât încurajare.

În Harkov, în estul Ucrainei, autoritățile au găsit o altă soluție: au amenajat 60 de clase în stațiile de metrou, unde vor putea veni la cursuri 1.000 de copii.

