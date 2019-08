Declarații în ședința de guvern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE "Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea și am discutat calea de urmat alături de colegii mei din Partidul Social Democrat", a declarat Viorica Dăncilă în debutul ședinței de guvern.

"Împreună am luat decizia de a ne asuma în continuare actul guvernării, pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune și asumarea unor decizii pentru binele majorității, nicidecum fuga de răspundere și practicarea unui joc politic în speranța primirii de voturi. Am mai spus acest lucru - guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranță este eficientă. Am luat măsuri economice foarte bune, apreciate atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri. Acest lucru se vede în creșterea economică sustenabilă și în creșterea nivelului de trai al populației", a adăugat Viorica Dăncilă.

"Nu putem lăsa ca avansul economic important înregistrat de România să fie pus în pericol de jocuri politice. Vreau să le mulțumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din guvern și, în același timp, vreau să-i mulțumesc Ramonei Mănescu pentru că a înțeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic", a conchis prim-ministrul pe acest subiect.

ACTUALIZARE Ministrul Energiei, Anton Anton, şi-a înaintat încă de luni seară demisia către premierul Viorica Dăncilă, au anunţat reprezentanţii Biroului de presă al ministerului, citați de Agerpres.

ACTUALIZARE "Imediat după şedinţa de guvern de astăzi, îmi voi depune demisia la Secretariatul General atât din funcţia de ministru al Mediului, cât şi din cea de vicepremier. Viaţa poate continua şi fără funcţia de ministru", a declarat Grațiela Gavrilescu marți dimineață, la un eveniment.

"Am făcut lucruri bune în interiorul programului de guvernare, dar şi în afara lui, cum este şi încurajarea unor programe precum cel de azi. Întotdeauna vor fi lucruri de făcut la minister şi sper că oricine va veni va continua ce am început şi nu se va repeta dezastrul din 2016 ", a adăugat actualul ministru.



Întrebată ce părere are despre ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, care ar putea prelua interimar mandatul la Mediu, Graţiela Gavrilescu a răspuns:" Orice persoană este potrivită atât timp cât îşi face treaba".

Marți, Ramona Mănescu a anunțat că nu își va da demisia, așa cum a decis liderul ALDE.

"Are proiecte în ministerul pe care îl conduce şi eu cred că a dat dovadă de foarte multă responsabilitate. Dincolo de acţiunile de partid trebuie să avem în vedere ceea ce se întâmplă cu imaginea României pe plan extern. Din acest considerent, doamna Mănescu a decis să rămână în guvern", a comentat Dăncilă, după ședința Comitetului Executiv al PSD.

În eventualitatea în care ceilalţi miniştri ALDE îşi depun demisia, sunt miniştri în guvern care vor prelua interimar funcţiile, a precizat prim-ministrul.

Miniştrii ALDE care nu se retrag din guvern vor fi excluşi din partid, a anunţat, luni, liderul formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu.

