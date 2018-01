Sedinta de guvern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat la începutul ședinței de guvern de miercuri că va aproba ordonanța prin care depunerea formularului 600 va fi amânată până pe 15 aprilie.

Premierul a mai transmis că Ministerul Finanțelor Publice trebuie să găsească o soluție pentru ca cei care care desfășoară activități independente să depună un singur formular iar plata să se facă o singura dată pe an și nu anticipat.

”Astăzi (miercuri - n.r.) vom adopta o ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie. În perioada următoare, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să identifice o soluţie permanentă care să vizeze depunerea unui singur formular de către cei cu activităţi independente, iar plata să se facă o singură dată pe an, nu anticipat”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Guvernul va reglementa azi și cele cinci categorii de limite de sporuri în funcție de condițiile de muncă.

"Un alt punct (...) pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi se referă la aprobarea Regulamentului-cadru privind sporuri din învăţământ, prin acest act stabilindu-se cinci categorii de limite de sporuri în funcţie de condiţiile periculoase sau vătămătoare de muncă în care cei din acest domeniu îşi desfăşoară activitatea", a spus Viorica Dăncilă, miercuri, în deschiderea şedinţei de Guvern.

Am primit o scrisoare semnată de peste 80 de ONG-uri privind procedura la normele de protecție. Am avut discuții cu ministerele implicate li am stabilit să urgentăm legea privind violența în familie, a mai adăugat Viorica Dăncilă.

În legătură cu renunțarea la serviciile SPP, Viorica Dăncilă a specificat că ea a transmis încă de luni seară că nu vrea să beneficieze de protecție și a adăugat că toți miniștrii au această opțiune.

"Nu am nicio problemă cu ofiţerii SPP a căror muncă o respect şi nici cu instituţia, însă aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat în acest sens", a afirmat Dăncilă.

Noul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici a spus marți ca nu mai trebuie depus formularul 600 la fisc. Luni seară, după ceremonia de depunere a jurământului la Palatul Cotroceni, Viorica Dăncilă a avut o întâlnire la Palatul Victoria cu noii miniştri.

Ministrului de Finanțe i-a cerut să găsească cât mai repede o soluție pentru formularul 600.

