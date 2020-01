Prima reacție a președintelui SUA, Donald Trump, după atacurile iraniene asupra unor baze americane

"Evaluarea pagubelor şi victimelor este în curs. Până în prezent, totul este bine!", a scris Donald Trump într-un mesaj pe Twitter.



"Avem armata cea mai puternică şi mai bine echipată din lume", a adăugat el.



"Voi face o declaraţie mâine (miercuri) dimineaţă", a mai scris liderul de la Casa Albă.

