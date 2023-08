VIDEO Prima reacție a lui Vladimir Putin după moartea lui Evgheni Prigojin. "A avut o soartă grea, a făcut greșeli grave în viața lui". Ce a apreciat liderul de la Kremlin la Prigojin și ce spune despre anchetă

Vladimir Putin l-a lăudat pe Evgheni Prigojin, despre care a spus că era un om de afaceri talentat, transmite Reuters.

"Primele informații arată că se aflau acolo și angajați ai Wagner... Aș vrea să subliniez că aceștia erau oameni care au avut o contribuție semnificativă la un scop comun – lupta împotriva regimului neonazist din Ucraina. Ne amintim asta, știm asta și nu vom uita asta", a declarat Putin.

"Îl știam pe Prigojin de mult timp, de la începutul anilor ’90. A avut o soartă grea, a făcut greșeli grave în viața lui. Și a obținut rezultatele necesare atât pentru el și, când i-am cerut-o, pentru scopul comun, așa cum s-a întâmplat în ultimele luni", a declarat Putin.

"He had a difficult fate, he made serious mistakes in his life. And he achieved the necessary results both for himself and when I asked him to do so for the common goal, as happened in recent months." - Putin spoke about Prigozhin's death for the first time. pic.twitter.com/HMeiMZCZV8