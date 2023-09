Prima navă civilă de cereale ucrainene care sfidează blocada navală rusă a plecat din Odesa și se îndreaptă spre Bosfor

Cereale ucrainene

"Nava Resilient Africa cu 3.000 de tone de grâu a părăsit portul Ciornomorsk şi se îndreaptă spre Bosfor", a indicat ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, pe contul său de pe reţeaua de socializare X (fostul Twitter).



O altă navă comercială, Aroyat, se află în portul Ciornomorsk, încărcată cu grâu, având ca destinaţie Egiptul.



Navele-cargo Resilient Africa şi Aroyat, ambele sub pavilionul Palau, au intrat împreună în Marea Neagră săptămâna trecută prin Bosfor pentru a încărca aproximativ 20.000 de tone de cereale destinate exportului către ţări din Africa şi Asia.



Kubrakov a explicat sâmbătă că cele două cargoboturi sunt "primele nave civile care utilizează coridorul temporar pentru a ajunge în porturile ucrainene". Ministrul ucrainean al Infrastructurii a scris marţi pe X că acest coridor a fost "stabilit de marina ucraineană".



Rusia s-a retras la jumătatea lunii iulie din acordul încheiat în urmă cu an cu medierea ONU şi a Turciei pentru a permite exportul de cereale din trei porturi ucrainene din regiunea Odesa printr-un coridor maritim sigur în Marea Neagră.



La câteva zile după ce şi-a anunţat ieşirea din acord, Rusia a anunţat că va considera orice navă care intră în Marea Neagră şi se îndreaptă spre porturile ucrainene ca fiind o ţintă militară legitimă, fiind suspectată de transport de material de război.



Ucraina a răspuns cu o declaraţie similară şi şi-a intensificat atacurile asupra navelor militare ruseşti în Marea Neagră. Dronele şi rachetele ucrainene au lovit mai multe nave ruseşti în ultimele săptămâni, punând sub semnul întrebării dominaţia Federaţiei Ruse în Marea Neagră, notează EFE.



Reluarea transportului maritim comercial pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene fără acordul Rusiei reprezintă o nouă provocare pentru hegemonia maritimă a Rusiei, mai notează agenţia spaniolă de presă , citată de Agerpres.

