Prima felicitare de Crăciun, tipărită în 1843, este expusă la Muzeul Charles Dickens din Londra

Prima felicitare de Crăciun din lume

Concepută de Henry Cole şi ilustrată de John Callcott Horsley, felicitarea, colorată manual, înfăţişează o familie reunită în jurul unei mese festive, servind câte un pahar de vin şi conţine mesajul "Un Crăciun Fericit şi un An Nou Fericit şi vouă!'' Cartea poştală a fost trimisă de un fiu părinţilor săi. Dintre cele 1.000 de exemplare tipărite iniţial, au supravieţuit doar 21, iar cea care va fi expusă a fost împrumutată muzeului de către un anticar din San Francisco.

Felicitarea a fost tipărită în 1843, anul în care Dickens, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi al literaturii victoriene, a publicat nuvela ''A Christmas Carol'' (''O poveste de Crăciun''), al cărei protagonist, Ebenezer Scrooge, îşi schimbă atitudinea după ce primeşte vizita spiritelor Crăciunului trecut, prezent şi viitor.



Alături de felicitare, este expus şi Şpaltul original, împrumutat de asemenea muzeului. Acesta a fost oferit cadou în 1865, iar în partea din dreapta jos, conţine o notă scrisă de mână adresată destinatarului darului.



Dickens şi Cole au creat în acelaşi timp, fără să ştie unul de existenţa celuilalt, dar contribuind amândoi la conturarea tradiţiilor populare din preajma Crăciunului.



"A fost un an important pentru dezvoltarea Crăciunului modern. Felicitările de Crăciun sunt o parte importantă din tradiţiile festive ale zilelor noastre. Iar 'A Christmas Carol' este o poveste semnificativă pe care o trăim în fiecare an în perioada Crăciunului'', a precizat curatoarea muzeului, Louisa Price.



Contribuţia lui Cole a fost esenţială la înfiinţarea Penny Post, un serviciu poştal foarte accesibil, în 1840, şi la crearea primei felicitări de Crăciun, care s-a vândut pentru un şiling, echivalentul a 12 pence. În prezent, miliarde de felicitări de Crăciun sunt trimise în toate părţile globului.



Dickens şi-a dat seama că industrializarea presupune existenţa unei pieţe pentru cărţile care pot fi oferite cadouri de Crăciun. Simon Eliot, curator al muzeului şi specialist în cărţi din secolul al XIX-lea, a precizat: "A avut capacitatea de a se concentra pe Crăciun şi de a-i oferi identitatea şi verva care îi lipsea".



Expoziţia, intitulată ''Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas'', este deschisă în fosta locuinţă londoneză a romancierului, transformată în muzeu, şi poate fi vizitată până pe 19 aprilie.

