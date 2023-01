România a reuşit în 2022 o absorbţie a fondurilor europene de 11,3 miliarde de euro, a declarat în prima ședință de guvern din acest an premierul Nicolae Ciucă. Potrivit lui, este cel mai mare nivel atins de când ţara noastră are acces la aceste finanţări.

"Am reuşit să trecem prin toate provocările pe care le-am avut, la provocările pe care cetăţeni României le-au resimţit. (...) Avem nevoie de aceeaşi energie şi activitate din partea tuturor. (...) Am avut o execuţie bugetară bună, am reuşit să ne încadrăm în ţintele de deficit", a declarat Nicolae Ciucă în deschiderea ședinței de guvern.

Potrivit lui, guvernul a reuşit realizarea unei creşteri economice "pe care nu o previzionase nimeni la începutul anului, îndeosebi după declanşarea războiului în Ucraina şi după efectele pe care le-au produs creşterea preţurilor la energie şi la gaze şi inflaţia".

"Au fost momente pe care care le-am gestionat împreună, momente pentru care am găsit soluţii şi le-am rezolvat punctual, dar, totodată, am reuşit să proiectăm şi decizii care să producă efecte în timp, motiv pentru care este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde de euro. (...) Am reuşit să ne încadrăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv şi anume cel puţin 10 miliarde pe an să fie absorbite", a explicat prim-ministrul.

Nicolae Ciucă a adăugat că în 2022 s-a reuşit o absorbţie de 11,3 miliarde de euro fonduri europene, iar perspectiva pentru 2023 este de încadrare în această sumă.

"Probabil să o depăşim, pentru că am reuşit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor şi programelor europene. Au fost o serie întreagă de activităţi care s-au coordonat şi corelat între ministerele coordonatoare de reforme şi sunt convins că, aşa cum acum ne bucurăm de această sumă absorbită, cea mai mare de altfel până în momentul de faţă de când România accesează fonduri europene, să poată să fie depăşită şi anul acesta şi în anii care urmează. Avem nevoie de aceşti bani", a transmis şeful executivului.

El a amintit că, anul trecut, România s-a angajat să asigure cea mai mare sumă la investiţii.

"Am reuşit să asigurăm această sumă şi cheltuirea acestor bani. Deşi a fost temporizată de creşterea preţului la materiale de construcţii, am reuşit în final să ne încadrăm într-un proces de absorbţie probabil peste 70%. Aşteptăm cifrele la finalul lunii şi vom anunţa şi valoarea nominală a cheltuielilor la investiţii", a completat Ciucă, citat de Agerpres.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE AGENDA GUVERNULUI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea prin consolidare, extindere şi reconfigurare interioară a sediului administrativ al Înaltei Curți de Casație şi Justiție, str. Batiştei, nr. 25, sector 2, municipiul Bucureşti"

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre - Marea Neagră şi Canal Poarta Albă - Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației"

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil reprezentând teren, în suprafaţă de 4.053 mp, trecut în domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri situate în municipiul Marghita, trecerea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Bihor şi Direcției pentru Agricultură Județene Bihor, instituții publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al municipiului Marghita, judeţul Bihor şi de modificare a Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componentei instituţionale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A NEXT România-Republica Moldova

III. ANALIZE

1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii şi polițiștii de penitenciare

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind elaborarea Studiului comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilități.

