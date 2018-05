Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a revenit la Casa Albă după intervenția chirurgicală la rinichi

Prima Doamnă a SUA a stat internată cinci zile în spitalul militar Walter Reed din Bethesda (Maryland), în apropiere de Washington.

Melania Trump (48 de ani) a suferit o operație pentru o problemă benignă la rinichi. Medicii au anunţat că intervenţia s-a desfăşurat fără probleme.

Purtătoarea de cuvânt a Melaniei Trump a spus că Prima Doamnă se recuperează şi are în continuare un moral foarte ridicat. Ea le-a mulțumit miilor de persoane care i-au trimis mesaje.

Pe pagina de Twitter a Melaniei Trump a fost postat, în cursul săptămânii, un mesaj de mulțumire adresat medicilor și tuturor celor care i-au scris: "Un sincer mulțumesc Spitalului Walter Reed și tuturor celor care au trimis gânduri bune și s-au rugat".

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.