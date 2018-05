Melania Trump, 48 de ani, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de embolizare a unei formaţiuni benigne.

Prima Doamnă rămâne în spital toată săptamana pentru a se reface.

Medicii de la spitalul Walter Reed, din Maryland, au anunţat că intervenţia s-a desfăşurat fără probleme, iar Melania Trump este în afara oricărui pericol.

Preşedintele Donald Trump şi-a vizitat soţia la spital. Marți, le-a mulțumit oamenilor, pe Twitter, "pentru atât de multă dragoste şi sprijin".

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!