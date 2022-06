Prima Conferinţă din ţară "Men and Women in Business - Business 360" susţine egalitatea de şanse. Numărul femeilor antreprenor din România este de 2,6 ori mai mic decât cel al bărbaţilor

Evenimentul BUSINESS 360 – MEN and Women in Business își propune să promoveze "egalitatea de șanse și instrumente de dezvoltare a antreprenoriatului ca strategie de dezvoltare a mediului de afaceri românesc", în condițiile în care România are a treia cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor din Uniunea Europeană, iar în rândul patronilor/antreprenorilor numărul femeilor este de 2,6 ori mai mic decât cel al bărbaţilor.