Prim-vicepreședintele PNL Buzău, infectat cu noul coronavirus. El candidează la Consiliul Județean

Ionuț Iuga / FOTO: Facebook

„Dragii mei prieteni, doresc să vă aduc la cunoștință că am fost declarat pozitiv pentru SARS-COV2 în urma unui test PCR-CT. Nu am simptome, am început deja tratamentul. Îi rog pe cei care au intrat în contact cu mine în ultimile zile să se adreseze DSP sau UPU în cazul în care au simptome specifice. Vă rog din suflet să nu politizați această situație și să ne comportăm responsabil în fața acestei boli, care ne dă viețile peste cap”, scrie pe Facebook Ionuț Iuga.

El precizează că va continua să lucreze de acasă.

„Voi fi alături de colegii mei prin intermediul tehnologiei, voi continua să lucrez de acasă în zilele ce urmează, până când tratamentul va elimina virusul și mă voi putea întoarce la viața normală de dinainte de acest nefericit incident. Sănătate multă vă doresc! Aveți grijă de voi”, conchide candidatul liberal.

PNL Rm. Sărat a precizat că în ultima perioadă de timp Ionuț Iuga a desfășurat o activitate politică de îndrumare și consiliere juridică pentru întocmirea corectă a dosarelor de candidatură pentru localitățile din zona rurală.

„Din aceste motive dl. Iuga nu a participat la niciuna din ieșirile de campanie, de pe străzile Râmnicului și nici la întâlnirile restrânse de lucru de la sediul organizației Râmnicu Sărat”, transmite PNL Rm. Sărat.

