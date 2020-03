Efecte economice ale epidemiei de coronavirus EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În acest context, astăzi, la ora 16, va avea loc prima reuniune a grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea impactului economic al efectelor epidemiei de coronavirus în România.

La ședință vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, consilierul prezidențial Cosmin Marinescu și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Iancu Guda, analist economic, a declarat la TVR, că în situația în care fenomenul coronavirus se va amplifica acesta poate lovi puternic economia românească, riscul de recesiune, disponibilizări, accelerarea deprecierii monedei naționale și retragerea capitalurile, scad investițiile. Am mai trăit acest scenariu în 2009. Tocmai e aceea trebuie făcut tot posibilul să se evite să ajungem acolo și unele măsuri pot veni din zona sectorului financiar bancar. Nu mă aștept să se decidă astăzi măsuri de politică monetară cum ar fi o eventuală scădere dobânzii de politică monetară cum s-a întâmplat în SUA.

Analistul economic a explicat că o măsură prin care putem să ne protejăm este economisirea: Lumea își face stocuri de produse alimentare, eu cred că ar trebui să își facă stocuri de cash, dar nu ținuți sub saltea. Economisirea și cred că de aceea ROBOR-ul scade, pentru că lumea nu mai are încredere să ia credite și avem un exces de lichiditate. Vânzările auto au scăzut în februarie cu 27 la sută în România, dar în China au scăzut cu 92 la sută, este clar o orientare a populației care nu mai ia decizii de achiziții importante, mașini sau imobiliare, ceea ce este foarte înțelept. Un om cu pacul pe umeri in fata unor asemenea riscuri nu ar trebui să se arunce la credite importante de achiziții mașini sau imobiliare, a spus Iancu Guda, analist economic.

ŞTIRILE ZILEI