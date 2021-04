Prim-ministrul F. Cîțu: Este nevoie să avem un buget al Bucureştiului rapid. Sunt cheltuieli care trebuie făcute, vom avea o discuţie cu cei de la București

Premierul Florin Cîțu

"Coaliţia funcţionează foarte bine. (...) În timp ce eram în şedinţa de Guvern am auzit că la Bucureşti nu a fost adoptat bugetul. O să am o discuţie şi o să vorbesc cu domnul Barna să îi chemăm pe cei de la Bucureşti să vedem cum să rezolvăm situaţia, să vedem care sunt de fapt nemulţumirile. Este nevoie să avem un buget al Bucureştiului rapid. Sunt cheltuieli care trebuie făcute, sunt investiţii care trebuie făcute, dar vom avea o discuţie cu ei, ne implicăm să vedem cum rezolvăm situaţia cât mai rapid", a afirmat Cîţu, după şedinţa de Guvern, întrebat în legătură cu neînţelegerile între consilierii USR PLUS şi PNL care au dus la neadoptarea bugetului Capitalei.



El a adăugat că discuţia va avea loc cât mai rapid.



Miercuri, proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021 nu a primit vot favorabil în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti.



În urma unei şedinţe care a durat mai mult de trei ore, proiectul de buget al Capitalei nu a primit suficiente voturi pentru a fi adoptat, înregistrându-se 17 voturi "pentru", 22 "împotrivă" şi 14 abţineri.



Consilierii USR PLUS au anunţat că bugetul Capitalei va fi votat "imediat ce va fi aşezat pe nişte fundamente reale şi legale", în timp ce reprezentanţii PNL şi-au anunţat susţinerea pentru acest buget.

