Prim-ministrul armean deplânge pe lângă Putin inacţiunea forţei ruse de menţinere a păcii în Nagorno-Karabah

Erevanul acuză militanţi azeri că blochează de la mijlocul lui decembrie o rută vitală care leagă Armenia de teritoriile controlate de separatişti armeni în Nagorno-Karabah, o regiune muntoasă care s-a separat unilateral de Azerbaidjan la începutul anilor 1990 şi unde locuitorii spun acum că se tem de o criză umanitară.

Această blocadă, pusă în aplicare de câteva zeci de persoane care se declară militanţi ecologişti, a avut loc în pofida prezenţei unei forţe ruse de menţinere a păcii desfăşurate după un acord de încetare a focului care a pus capăt războiului armeano-azer din 2020

Mii de manifestanţi s-au adunat duminică la Stepanakert, principalul oraş din Nagorno-Karabah, pentru a protesta împotriva blocării unui drum vital spre Armenia, relatează AFP.

This is a struggle between human will and dictatorship.

This is a struggle between the people who stood up for their rights and the tyrant who brazenly violates those rights.

This is a struggle for self-determination.

