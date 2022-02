Prezentatorii Eurovision 2022 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Laura Pausini este, poate, cel mai apreciat artist italian al momentului. În 2021 a câștigat 4 premii Lantin Grammy, un premiu Grammy și un Glob de Aur.

Iar Alessandro Cattelan este un faimos prezentator de televiziune din Italia.

Lor și li se va alătura cunoscutul artist, Mika, recunoscut la nivel internațional pentru hit-urile sale ca Grace Kelly sau Relax.

Eurovision 2022 are loc în luna mai, la Torino, sub sloganul "The sound of beauty - sunetul frumuseţii".

