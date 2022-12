Prezentatoarea Telejurnalului Dorina Florea a fost atacată de o haită câini fără stăpân. ASPA și Primăria Sectorului 6 se acuză reciproc

Trecuse de ora 8.00 seara, când Dorina Florea a ieșit pe trotuarul de pe Strada Valea Cascadelor din Sectorul 6 al Capitalei să-și aștepte soțul.

Deși a văzut doi câini fără stăpân în apropiere, nu s-a așteptat la atacul care a urmat.

Dorina Florea, prezentatoare Telejurnal: De undeva din stânga mea, o haită de 7-8 câini, au început să latre, agresivi, s-au oprit la câteva secunde de mine. Aveam un rucsac, am încercat să mă apar cu el, o mășină a oprit în dreapta mea, a claxonat șoferul, a coborât, a venit în cele din urmă și soțul meu și i-au alungat.

Îngrozită, Dorina a sunat la 112 în speranța că va găsi ajutor.

Dorina Florea, prezentatoare Telejurnal: Și aia a fost o experiență traumatizantă. Doamna mi-a spus să caut număul de telefon să sun la Poliția Locală. Am vorbit cu un alt operator, cred că polițist, nu s-a prezentat, mi s-a spus că dacă nu am fost mușcată nu mă poate ajuta. Cinic și fără empatie.

Contactat de TVR, Serviciul de Telecomunicații Speciale, operatorul serviciului 112, a transmis că dispecerul a transferat apelul Dorinei către Poliție, Jandarmi și Ambulanță, conform legii. Și că nu serviciul de urgență stabilește modul de intervenție.

De intervenit însă nu a intervenit nimeni, deși colega noastră s-a temut pentru viața ei.

Dorina Florea, prezentatoare Telejurnal: Sunt un mare iubitor de animale, am adunat 2 animăluțe de pe străzi, le oferim cămin. E o problemă a autorităților care nu au luat măsuri la timp și au scăpat situația de sub control.

Și alți locuitori din zonă se plâng că nu mai au curaj să iasă seara afară.

Abia acum, după ce colega noastră și-a povestit experiența într-o postare pe Facebook, au apărut pe teren și echipele Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Contactat de Știrile TVR, primarul Sectorului 6 nu a răspuns.

Dar, într-un comentariu făcut la postarea Dorinei Florea, Ciprian Ciucu susține că Poliția Locală a făcut nu mai puțin de 53 de sesizări anul acesta la ASPA, fără niciun rezultat. ASPA este un dezastru ineficient, cu un buget enorm, a scris edilul. Autoritatea pentru Supravegherea Animalelor dă însă vina înapoi pe Poliția Locală.

Cătălina Trănescu, purtător de cuvânt ASPA: Am trimis echipaje aproape zilnic în zona respectivă, nu am găsit aproape niciodată câini pe domeniul public. ASPA nu are competenţe să captureze de pe domeniul privat. Poliţia Locală Sector 6 poate identitfica prorpietarii acestor terenuri. Nu am primit sprijinul Poliţiei Locale Sector 6 în această speţă. Chiar în momentul ăsta, colegii mei verifică aceste terenuri însoţiţi de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

În plus, reprezentanții ASPA susțin că echipele lor nu pot prinde câinii fără stăpân noaptea, din lipsă de vizibilitate.

