Prezentare de lot la SCM Râmnicu Vâlcea. În faţa a peste 3000 de râmniceni, Mircia Gutău a anunţat obiectivul echipei pentru noul sezon

SCM Râmnicu Vâlcea / FOTO: SCM Râmnicu Vâlcea - Handbal feminin (Facebook)

Campioanele de la Vâlcea, dar şi cele şase noutăţi din lot - Zamfirescu, Drăguţ, Liscevic, Elghaoui, Batinovic şi Gonzales - au fost prezentate de edilii oraşului duminică seara, într-un show spectaculos, în faţa a 3000 de râmniceni. Cu o lună înaintea primului meci oficial, cel cu marea rivală CSM Bucureşti în Supercupa României, transmisă de TVR pe 25 august, primarul Mircia Gutău a anunţat şi obiectivul echipei în noul sezon.

“Anul trecut, am spus că obiectivul nostru sunt locurile 1-4 în Liga Naţională şi am luat campionatul. În acest an, obiectivul este un pic mai sus, locurile 1-3. Sunt convins că fetele se vor zbate să urce pe podium. Bineînţeles că ne dorim să fim din nou campioni, dar obiectivul principal este să urcăm din nou pe podium. În ceea ce ne priveşte, noi asigurăm absolut toate condiţiile, în aşa fel încât Vâlcea să-şi păstreze renumele de capitală a handbalului feminin românesc”, a declarat Mircia Gutău.

Lotul echipei SCM Râmnicu Vâlcea

Portari: Yuliya Dumanska, Diana Ciucă, Maria Batinovic

Extreme stânga: Cristina Florica, Roberta Stamin

Interi stânga: Andreea Molnar Adespii, Iryna Glibko, Kristina Liscevic, Samara da Silva

Centri: Alicia Fraga Fernandez, Mădălina Zamfirescu

Interi dreapta: Ana Maria Savu, Alvarez Mireya Gonzales

Extreme dreapta: Marta Lopez, Alexandra Badea

Pivoţi: Asma Elghaoui, Florentina Craiu, Raluca Băcăoanu, Daniela Marin

Antrenori: Florentin Pera, Mia Rădoi, Ildiko Kerekes

SCM Râmnicu Vâlcea a obţinut două victorii clare în dubla cu Rapid şi oltencele arată o forţă ofensivă remarcabilă în meciurile de pregătire. Campioanele aşteaptă cu nerăbdare turneul de pe teren propriu de săptămâna viitoare cu trei adversari de calibru: Corona, Craiova şi Zalău.

