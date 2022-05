Arma non-nucleară care face mai periculos acest Război Rece decât cel dintre SUA și URSS. Previziunile analistului Ian Bremmer

Foto: Unsplash

Argumentul 1

„Competiția emergentă dintre Rusia și Statele Unite va fi în același timp și periculoasă, și mai puțin periculoasă decât predecesoarea sa istorică. În primul rând, conflictul va fi mai puțin amenințător, deoarece Rusia, în ciuda arsenalul său nuclear și a bogăției de resurse naturale, reprezintă o amenințare militară mai slabă pentru Washington decât a fost Uniunea Sovietică după al Doilea Război Mondial. La urma urmei, invazia lui Putin a oferit oficialilor americani și aliaților o privire atentă asupra deficiențelor militare semnificative ale Moscovei. Având în vedere eșecul complet al ofensivei inițiale a Rusiei asupra Kievului și pierderile enorme pe câmpul de luptă ale rușilor împotriva forțelor ucrainene, cu mult depășite numeric și depășite în arme, miliardele pe care Rusia le-a cheltuit pentru modernizarea militară în ultimul deceniu au fost probabil irosite, furate sau ambele.”

Argumentul 2

„La fel de importantă este dimensiunea economiei Rusiei, care, în ciuda veniturilor din petrol și gaze, era mai mică decât cea a orașului New York la momentul invaziei. Și asta s-a întâmplat înainte ca sancțiunile SUA și aliate să forțeze ceea ce se așteaptă acum să fie o contracție economică de 10% până la 15% în 2022 - o criză care va limita inevitabil capacitatea Rusiei de-a constrânge alte națiuni cu puterea sa economică. Spre deosebire de economia de comandă a Uniunii Sovietice, care a izolat țara de războiul economic, Rusia lui Putin a devenit dependentă de comerțul și investițiile externe. Acum se luptă pentru a-și plăti datoria internațională. Desigur, Rusia poate, de asemenea, să folosească interdependența în avantajul său, așa cum demonstrează recenta oprire de către Kremlin a exporturilor de gaze către Bulgaria și Polonia. Dar în timp ce Europa poate – și va – supraviețui unei decuplări de Rusia, opțiunile strategice ale Moscovei sunt mult mai limitate.”

Argumentul 3

„În secolul al XX-lea, atracția ideologică a Uniunii Sovietice i-a adus Moscovei prieteni și admiratori adevărați din întreaga lume, inclusiv Cuba și Nicaragua în Americi, Egipt și Siria în Orientul Mijlociu, Cambodgia și Vietnam în Asia de Sud-Est și Etiopia și Mozambic în Africa. Rusia de astăzi are însă doar clienți și persoane aflate în întreținere. Deși multe state, inclusiv majoritatea democrațiilor cu venituri mici și medii, precum Brazilia, India, Indonezia și Mexic, rămân neutre și continuă să facă afaceri cu Rusia, numai Belarus, Eritreea, Coreea de Nord și Siria au apărat invazia Rusiei la Națiunile Unite.”

Argumentul 4

„Chiar și Beijingul are o valoare limitată ca aliat al Rusiei. Deși liderul chinez Xi Jinping a încheiat o întâlnire față în față cu Putin chiar înainte de război cu promisiunea că prietenia sino-rusă „nu are limite”, Xi rămâne mult mai preocupat de viitorul Chinei și de al său decât de cel al lui Putin. Beijingul împărtășește cu siguranță dorința Moscovei de a respinge ceea ce ambele capitale văd ca eforturi ale SUA și ale Europei de a le stăpâni, iar Xi este puțin probabil să condamne comportamentul Rusiei fără utilizarea armelor chimice sau nucleare. Dar în mod clar există limite în sprijinul Chinei pentru Putin.

China poate că este o putere revizionistă înclinată să submineze hegemonia SUA, dar Beijingul are un interes covârșitor în păstrarea stabilității globale. Legitimitatea guvernării interne a lui Xi și a Partidului Comunist Chinez depinde de creșterea economică continuă – iar creșterea continuă depinde de relațiile pragmatice cu principalii parteneri comerciali ai Beijingului din Europa, Japonia și Statele Unite. Prin urmare, este puțin probabil ca China să riște o confruntare prin încălcarea în mod deschis a sancțiunilor aliate sau oferind sprijin militar direct Moscovei.

Limite similare se aplică comerțului. Deși Beijing și Moscova sunt parteneri naturali - China are nevoie de petrol, gaze, metale și minerale rusești, iar Rusia are mare nevoie de numerar chinezesc - infrastructura necesară pentru a muta exporturile din Europa către est va necesita investiții financiare enorme pe termen lung. Creșterea economică a Chinei, totuși, încetinește deja, iar disponibilitatea Beijingului de a-și asuma astfel de cheltuieli va fi condiționată de obținerea de condiții extrem de favorabile de la Moscova. Pe scurt, în ciuda retoricii fără limite a lui Xi, prietenia Beijingului cu Rusia are granițe politice și economice clare.”

Argumentul 5

„Din păcate, aici se termină vestea bună pentru Washington și aliații săi. Spre deosebire de Războiul Rece din secolul al XX-lea, Statele Unite sunt acum cel mai divizat politic și cel mai disfuncțional membru al G-7. Deși atât democrații, cât și republicanii sunt de acord acum că ucrainenii merită arme și rușii merită sancțiuni, iar ambele părți sunt de acord că Statele Unite ar trebui să evite confruntarea directă cu Moscova, o astfel de unitate politică internă nu va dura mult. Cu alegerile de la jumătatea mandatului la orizont, republicanii vor evidenția creșterea vertiginoasă a prețurilor la gaze și o inflație record - totul în timp ce îl vor prezenta pe Biden drept un lider slab și instabil care „a pierdut Ucraina”. La rândul lor, democrații vor încerca să lege GOP de admirația de lungă durată a fostului președinte Donald Trump pentru Putin și de scepticismul față de NATO. În timp ce europenii vor fi martorii unei reîntoarceri la tragedia partizană amară în Statele Unite, se vor întreba pe bună dreptate cum ar putea schimba viitoarele alegeri abordarea Washingtonului atât față de Rusia, cât și față de alianța transatlantică – mai ales dacă Trump devine candidatul republican la prezidențialele din 2024.”

Argumentul 6

„Un ultim motiv pentru care acest nou Război Rece se va dovedi mai periculos decât ultimul este probabilitatea tot mai mare ca Rusia să recurgă la un război cibernetic cu adevărat distructiv. În ciuda asimetriei dintre Moscova și Washington în măsurile tradiționale de putere, cele mai sofisticate arme digitale ale Rusiei sunt mai destabilizatoare decât rachetele nucleare care au amenințat Statele Unite și Europa în anii 1980. Armele cibernetice nu pot ucide oameni instantaneu, dar rămân extrem de distructive – capabile să provoace daune grave sistemelor financiare, rețelelor electrice și altor infrastructuri esențiale. Cel mai important, statele sunt mult mai probabil să folosească arme cibernetice decât alte arme de distrugere în masă, deoarece acestea sunt mai ușor de construit, mai ușor de ascuns, extrem de greu de apărat și aproape imposibil de descurajat.”

