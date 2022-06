Previziunile șamanilor de la granița ruso-mongolă. Cifra 5 determinantă pentru războiul din Ucraina

Corespondentul nostru Liviu Iurea vine cu un reportaj realizat printre șamani.

În Tuva mulți oameni apelează la serviciile șamanilor. Aceștia spun că simt spiritele rele și le pot alunga.

Tot ei afirmă că au prevăzut pandemiile care s-au abăut asupra omenirii.

Ayje Byurune: Am știut că va fi coronavirus de acum 12 ani. Tot visam măști. Peste tot visam măști și cosmonauți. S-a confirmat. Am văzut cu toții că echipamentele medicilor semănau cu cele ale cosmonauților.

La Kyzyl , capitala republicii Tuva există chiar o asociație a șamanilor intitulată " Spiritul Ursului". Din trei în trei zile aceștia organizează ritualuri de purificare.

Conflictul din Ucraina nu a trecut ignorat de șamani. Deși spun să nu se implică în politică, pe practicanții ritualurilor șamanice îi preocupă ce se întâmplă în țara vecină.

Șamanul suprem al Rusiei: Acolo sus am văzut cifra 5. Am întrebat spiritele ce semnificație are cifra 5. Mi-au răspuns: ghicește singur! 5, cifra 5 este desenată pe cer. Sau 5 luni sau 5 ani.

Alți șamani au părerile împărțite față de semnificația cifrei 5 și când războiul poate lua sfârșit. Unii spun că pot fi 5 luni de la începutul conflictului, ziua 5 a unei luni, luna 5 - a unui an sau un an care are cifra 5.

