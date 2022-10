Prevenția din farfurie, în vreme de criză. Şi cu bani mai puţini se poate alege hrană sănătoasă, spun nutriţioniştii

Teo are de la nutriţionist un plan cu 3 mese pe zi şi două gustări. Şi reuşeşte să-şi menţină nu doar greutatea, ci şi starea de bine.

Teo Ungureanu, 28 de ani, fost pacient cu obezitate: Se face o economie, în ciuda a ce crede lumea. Tu având o foaie cu ce mănânci, poţi să prevezi dieta şi să-ţi faci un anumit buget.

Şi cu 25 de lei pe zi poţi mănânca sănătos, spun nutriţioniştii, dacă facem cumpărături de la producători locali şi gătim acasă, fără multe grăsimi şi prăjeli.

O ciorbă cu legume şi carne e suficientă la o masă. Carnea să fie în meniu măcar de trei ori pe săptămână, dar niciodată la cină.

Proteine sunt şi în fasole şi linte. Cartofii, hrana săracilor de la noi, măcar să fie copţi sau piure. Nutriţioniştii recomandă multe legume, lactate fermentate şi brânzeturi cu mai puţină sare.

Lector univ. dr. Lygia Alexandrescu, preşedinta Societăţii Române de Educaţie Nutriţională: O varză la cuptor e 3 lei kg, un pic de mamaligă. O pâine de bună calitate poate fi achiziţionată cu 5 lei. Are 400 de grame. Copilul are nevoie de 60 de grame de pâine dimineaţa, şi adultul. Orice întindem, nu brânzeturi cu nu ştiu câtă sare. 200 g de unt înseamnă 15 lei. 0,75 porţia de 10 grame. Copilul are nevoie de 10 grame de unt dimineaţa.

De ajutor pentru copii ar fi masa caldă la școală. Dar experţii Institutului de Sănătate Publică încă nu au făcut listele de alimente.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii: E clar că genul acesta de alimente care sunt sărate sau care conţin cantitate mare de grăsimi saturate trebuie evitate. Fructele şi legumele să nu lipsească. V-am făcut eu o scurtă listă.

Calitatea şi cantitatea alimentelor influențează starea de sănătate la orice vârstă.

Dr. Adina Dragomir, medic primar endocrinologie, Institutul Parhon: La adult, pe lângă obezitate, avem sindromul hipermetabolic, avem din ce în ce mai frecventul diabet de tip 2, o să avem afecțiunile tiroidiene mergând până la cancerele tiroidiene, infertilitatea, o problemă din ce în ce mai frecventă.

Dr. Cristina Berteanu, medic primar ATI, director medical clinică de oncologie: Prin nutriţia de calitate se pot reduce costurile în sănătate cu 97 la sută până în 2030.

Potrivit studiilor, un copil din 10 se culcă flămând, chiar doi din 10, la ţară.

Un copil din patru se îndreaptă spre obezitate. Iar jumătate dintre adulţii români sunt supraponderali sau obezi.

ŞTIRILE ZILEI