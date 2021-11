Preţurile la cafeaua arabica sunt la cel mai ridicat nivel din utimul deceniu

Cafea boabe

Miercuri, la Bursa de la New York, preţurile pentru contractele cu livrare în luna martie au crescut cu 4,6%, până la 2,3475 dolari pentru o livră (0,45 kilograme), cel mai ridicat preţ înregistrat după luna ianuarie 2012. Este vorba de un preţ aproape dublu faţă de cel înregistrat în urmă cu un an. În plus, scumpirea cafelei arabica, folosită de marile lanţuri de cafenele precum Starbucks Corp., stimulează presiunile inflaţioniste de-a lungul multor sectoare ale economiei.

"Tensiunile de-a lungul lanţului de aprovizionare sunt la un nivel fără precedent. Nu ne-am confruntat niciodată cu atât de mulţi factori negativi simultan. Situaţia se transformă rapid într-o criză", spune Judy Ganes, preşedintele firmei J. Ganes Consulting. Potrivit acestuia, zonele cultivate cu cafea din Brazilia, care în acest an au fost lovite de secetă şi îngheţ, vor avea randamente sub medie şi în 2022 iar Brazilia nu are suficiente stocuri pentru a acoperi diferenţa. În aceste condiţii, preţurile ar putea ajunge în curând la 2,70 şi chiar 2,80 dolari pentru o livră de cafea arabica.

Preţurile locale în Brazilia şi Columbia au ajuns deja la un nivel record. În ambele ţări există îngrijorări că vor apărea şi mai multe cazuri în care fermieri se declară în "default" (-incapacitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale-nr.) după ce au încheiat contracte de livrare forward la preţuri mult mai mici decât cele înregistrate în prezent.

Companiile încep deja să resimtă efectele acestei crize. Grupul israelian Strauss Group Ltd., proprietarul Doncafe şi Amigo, a anunţat recent că majorarea costurilor cu materiile prime, în special cafea şi lapte, îi erodează marjele. În consecinţă, compania a decis să majoreze preţurile în Brazilia, dar şi în Ucraina, România, Serbia şi Polonia.

Potrivit Bloomberg, în ultimele luni exportatorii brazilieni nu au putut exporta milioane de saci de cafea din cauza blocajelor din porturi. La rândul său Vietnamul, cel mai mare producător de cafea robusta, s-a confruntat şi el cu probleme din cauza perturbărilor de-a lungul lanţurilor de aprovizionare şi creşterii costurilor cu transporturile maritime pe rutele din Asia.

Sursa Agerpres

