Preţurile gazelor naturale continuă să crească în Europa

Transport gaze naturale

Cel mai recent motiv de îngrijorare pentru piaţa europeană îl reprezintă uraganul Nicholas, care ameninţă să lovească pe coasta Golfului american şi care a afectat deja o facilitate ce produce gaze naturale lichefiate (LNG) pentru export.



Incertitudinile privind capacitatea Rusiei de a furniza gaze regiunii într-un moment în care sporesc riscurile unei crize interne a gazelor sunt de asemenea în creştere în rândul traderilor, mai ales că în următoarele două săptămâni sunt prognozate temperaturi sub nivelul normal.



În Marea Britanie, intensitatea scăzută a vânturilor a majorat cererea pentru gaze, în vederea producerii de energie. Generarea de energie din surse eoliene a reprezentat miercuri doar 7,4% din furnizare, în timp ce gazele naturale au reprezentat 64% din totalul energiei furnizate în Regatul Unit. Conform The Weather Co, potenţialul pentru energia eoliană este scăzut săptămâna aceasta în Marea Britanie, Germania şi Spania.



La hub-ul de gaze TTF din Olanda, preţurile spot au urcat cu 10,2%, la 72,945 euro (85,67 dolari) pentru un Megawatt-oră, în contextul în care gradul de umplere a depozitelor subterane din Europa este sub nivelul din ultimii ani pentru această perioadă a anului.



În Germania, preţul electricităţii pentru 2022 a urcat cu 4,9%, la 104,70 euro pentru un Megawatt-oră.



Pentru piaţa gazelor naturale, problema o reprezintă furnizarea din Rusia. Traderii nu sunt convinşi că vor urma livrări suplimentare de la cel mai mare furnizor, chiar dacă fluxurile către Germania s-au redresat, şi acum urmăresc viitoarele licitaţii pentru capacitate suplimentară de transport către Europa în octombrie.



"Chiar dacă fluxurile din Rusia care vin la graniţa polono-germană de la Mallnow se îmbunătăţesc, per ansamblu acestea şi capacitatea de a le majora rămân nesigure. Cererea încă este foarte ridicată în Asia şi în Europa, din cauza nivelului scăzut din depozitele subterane. Fără noi clarificări privind situaţia furnizării din Rusia, preţurile vor creşte în continuare", au apreciat analiştii de la Energi Danmark.



Marţi, la bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat la 73,60 dolari, iar la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol 'light sweet crude' a crescut la 70,46 dolari.



Anul acesta, cotaţia barilului de ţiţei a urcat cu peste 40%, în urma redresării cererii de petrol, pe măsură ce economia mondială îşi revine din pandemia de coronavirus.



În această perioadă guvernele din întreaga Europă sunt presate să limiteze creşterea facturilor la energie pentru a ajuta familiile şi micile afaceri, în condiţiile în care economiile ies încet din pandemie.



De exemplu, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni că Spania va plafona preţurile la gaze, va reduce taxele şi va redirecţiona profiturile companiilor energetice, în cadrul unui pachet de măsuri destinate să reducă preţurile la electricitate care au crescut exploziv în ultima perioadă.



Cererea ridicată de gaze naturale, livrările limitate şi scumpirea certificatelor de emisii au crescut preţurile la electricitate în multe ţări şi este puţin probabil ca problema să dispară înaintea iernii.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI