Preţurile gazelor în Europa au crescut, în urma indiciilor că Rusia nu va majora livrările

Conducte de gaze naturale

Cotaţiile de referinţă la gaze naturale pentru piaţa europeană, cele de la hub-ul TTF din Olanda, au urcat cu 9,7% după ce comenzile de gaze prin conducta Yamal-Europe au rămas luni sub nivelul normal.



Conform datelor de pe site-ul operatorului de reţea Gascade, comenzile germane de gaze prin gazoductul Yamal-Europe pentru a fi livrate luni prin punctul de intrare Mallnow încă sunt sub nivelul de joi şi la doar o cincime din nivelul normal. Deşi actualele fluxuri ar putea diferi, datele sunt primul semn că Rusia îşi menţine controlul asupra pieţelor gazelor din Europa. În plus, la licitaţiile de duminică nu a fost rezervată capacitate suplimentară pentru a ajunge o cantitate mai mare de gaze naturale în Europa.



O treime din gazele naturale consumate de Europa provin din Rusia. Preţurile gazelor naturale au crescut cu peste 300% anul acesta, în timp ce Europa a început sezonul rece cu cele mai scăzute stocuri din peste un deceniu.



Gazprom a promis că de luni va trimite în Europa o cantitate mai mare de gaze, preşedintele Vladimir Putin ordonând companiei să umple depozitele sale europene după finalizarea umplerii depozitelor din Rusia.

