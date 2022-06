Preţul în creştere al benzinei şi motorinei îi afectează în special pe românii cu maşini puternice (analiză)

Preţul în creştere al carburantului îi afectează în special pe românii care au maşini cu motoare de capacitate cilindrică mare, de la 2 la 3 litri, şi cu norme de poluare Euro 3, Euro 4 şi Euro 5, care au cel mai mare consum din cauza tehnologiei vechi, se precizează într-o analiză de specialitate, publicată luni de o platformă online specializată în comercializarea de autovehicule second hand.

Pompă de benzină / FOTO: GABRIEL PETRESCU (C), foto.agerpres.ro

Conform analizei, dacă în urmă cu un an, când benzina şi motorina costau în jur de 5,5 lei/litru, maşinile second-hand cu consum mare se tranzacţionau într-un interval de 2-3 luni, în prezent, deşi maşinile sunt la ofertă, un client poate să apară în 5-6 luni. În plus, condiţiile actuale îi determină pe români să caute maşini hibride sau pe GPL.



Spre exemplu, un autoturism hibrid cu motor de 2 litri benzină şi sistem plug-in hybrid are un consum urban în jur de 8 litri/100 de km, comparativ cu unul de 2 litri benzină al cărui consum depăşeşte 12-14 litri/100 de km în regim urban. Românii fac trecerea la maşini mai puţin poluante şi datorită ecobonusurile oferite de stat.



Datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV) relevă faptul că aproape 9.400 de autoturisme noi electrice şi full hybrid au fost înmatriculate pe piaţa din România, în primele cinci luni ale anului, iar cota de piaţă a ajuns la aproape de 20%.



"Interesant de menţionat este faptul că aceste dublări de costuri ale traiului zilnic nu se reflectă într-un trafic rutier mai moderat. După o analiză TOMTOM, anul acesta oraşul Bucureşti a fost cel mai aglomerat oraş cu cel mai intens trafic rutier din Uniunea Europeană şi pe locul 8 din lume", se scrie în analiză.

