Preţul gazelor în Europa, la cel mai redus nivel din februarie 2022

Preţurile de referinţă la gaze pe piaţa din Europa sunt în scădere în noul an, în condiţiile în care vremea blândă a redus cererea, transmite Bloomberg.

Preţurile de referinţă la hub-ul TTF de la Amsterdam au scăzut luni dimineaţa cu până la 7,9%, cel mai redus nivel din 21 februarie, extinzând declinul din ultimele trei săptămâni.



Meteorologii prognozează temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului în majoritatea regiunilor, ceea ce va ajuta Europa să evite reducerea stocurilor de gaze.



După un an 2022 extrem de volatil - costul energiei atingând un nivel record pe fondul războiului din Ucraina - piaţa a început 2023 mai puţin stresată. În decembrie, preţurile de referinţă la gaze au scăzut cu aproximativ 47%, Europa reuşind să înlocuiască cu gaze naturale lichefiate (GNL) combustibilii din Rusia.



Vremea mai caldă decât de obicei şi încetinirea cererii în industrie la final de an ar putea ajuta Europa să păstreze un nivel ridicat al stocurilor de gaze până la finalul iernii. De asemenea, preţurile mai scăzute la gaze sprijină economia europeană, afectată de inflaţia ridicată.



În jurul orei 10:20 a.m., la bursa de la Amsterdam, cotaţiile la gaze naturale cu livrare în luna următoare erau în scădere cu 2,7% până la 72,48 euro pentru un Megawatt-oră.



Cotaţiile futures mai mici în Europa ajută şi la diminuarea presiunilor cu privire la preţul gazelor lichefiate pe piaţa din Asia. Cu toate acestea, traderii urmăresc cu atenţie orice semnale privind perturbarea livrărilor de gaze lichefiate ale SUA, principalul furnizor al Europei, după ce o furtună arctică a paralizat o mare parte din SUA.

sursa Agerpres

