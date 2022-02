Presiune crescută pe spitale din cauza pacienților cu Covid. Tot mai mulți copii sunt infectaţi, iar de frica unor complicaţii, părinţii îi duc direct la "Urgență" şi se internează cu ei

Bărbatul din imagini a aflat că are Covid în urmă cu patru zile, iar acum a venit la centrul de evaluare de la Spitalul Universitar din București.



„Febră, nu scap de febră. (Cineva din familie mai are în acest moment boala?) Nu, nu. Soția e vaccinată cu trei doze. (Dumneavoastră sunteți vaccinat?) Nu, nu. Nu am vrut.



Şi femeia din imagini a venit la centrul de evaluare după ce timp de o săptămână nu a simțit nicio ameliorare a bolii.



„Oboseală, nu pot să fac efort deloc, mă simt foarte amețită, tușesc și senzația aceasta de slăbiciune. (Câte doze de vaccin aveți, dacă aveți?) Două doze.

La centrul de evaluare deschis la Spitalul Universitar din Capitală s-au prezentat în aceste zile aproximativ 50 de persoane. Toate aceste persoane au fost consultate, li s-au făcut analize medicale și radiografii pulmonare. Medicii spun că formele cele mai ușoare de boală se înregistrează în cazul celor care au schema completă de vaccinare.

MIHAELA ZAHARIA, medic coordonator: Noi îi primim pe pacienții care au testul PCR în termen de șapte zile de la rezultatul analizei. Unii sunt vaccinați doar cu o doză, erau unii cu 2 doze și câțiva cu trei doze.



Pacienții care au mai mult de şapte zile de boală sunt trimişi la camera de gardă: pot avea o formă mai gravă şi pot fi chiar internaţi.



Valul Omicorn îi afectează mai mult şi pe copii: în țară, tot mai multe secții de pediatrie sunt pline. Speriați, părinții copiilor infectați preferă să nu mai discute cu medicii de familie și merg direct la urgențe, apoi se internează împreună cu cei mici. La spitalul județean din Arad, Secția de boli infecțioase copii este arhiplină. Cel mai mic pacient are câteva zile. Şi toate cele 48 de paturi sunt ocupate.



Rujița Ciurea, medic șef secție: Va trebui să punem chiar și doi pacienți într-un pat pentru a face loc și pentru alți pacienți.



Majoritatea adulților internați la pediatrie ca însoțitori sunt şi ei infectaţi. Iar 75 la sută dintre ei nu sunt vaccinați.



Rujița Ciurea, medic șef secție: Și pacienții adulți, de multe ori se întâmplă ca la două trei zile să le apară și lor simptome, pentru care solicităm și un infecționist pentru adulți.



În ultimele zece zile, peste o mie de copii din Arad au fost testați pozitiv. Din fericire, nu au forme grave ale bolii. Mulți ar putea fi tratați acasă, dar părinții insistă pentru internare.



Horea Timiș, director DSP Arad: "75 la sută dintre acești copii pozitivi provin din familiii nevaccinate. Practic, tot vaccinarea rămâne singura soluție".



Pentru ultimele 24 de ore, autoritățile au raportat aproximativ 33.000 de cazuri noi și 111 decese, printre care și un bebeluș de o lună din județul Bacău, cu comorbidități. Numărul pacienților internați a depăşit 10.000, dintre care 850 sunt copii.

