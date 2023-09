Preşedintele Zelenski a făcut escală în Polonia pentru a premia doi voluntari care au ajutat copii și militari ucraineni răniți

Întors dintr-o călătorie în Statele Unite şi Canada, preşedintele Zelenski s-a oprit în oraşul Lublin din estul Poloniei, unde, potrivit presei poloneze, nu s-a întâlnit cu oficiali.



"În drum spre Ucraina, am avut onoarea să marchez, la Lublin, eforturile cetăţenilor polonezi, a voluntarilor, a inimii grijulii", a anunţat Volodimir Zelenski pe contul său X.

El a înmânat premii de stat jurnalistei Bianka Zalewska, care a ajutat la transportul copiilor răniţi la spitale poloneze, şi lui Damian Duda, care a strâns o echipă medicală pentru a ajuta soldaţii răniţi în apropiere de linia frontului, transmite Reuters.

While in Lublin on my way back to Ukraine, I was honored to award two prominent Poles, volunteers, Bianka Zalewska and Damian Duda, Ukrainian state awards.



Bianka is a journalist for TVN Discovery Poland who has helped provide humanitarian aid to Ukrainians and transport wounded… pic.twitter.com/96Jl2h7gsu