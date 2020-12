Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, despre viitoarea coaliție: În primul rând trebuie să avem încredere unii în alții

Kelemen Hunor, președintele UDMR / FOTO: Autor: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Multe lucruri trebuie să se întâmple ca să fie o coaliţie bună, o coaliţie funcţională şi cu rezultate. În primul rând, trebuie să avem încredere unii în alţii. Fără încredere nu se poate şi încrederea se poate întări, se poate creşte, prin dialog, prin colaborare. Pentru a ajunge la un nivel în încredere foarte bun, fiindcă plecăm de la început, din start, cu ideea de a colabora patru ani de zile, nu patru luni, nu un an, nu un an şi jumătate, atunci este nevoie de un program de guvernare în care nu există populisme, nu există demagogie, nu există promisiuni care nu pot fi acoperite prin decizii şi prin acţiuni guvernamentale şi trebuie să prioritizăm foarte bine ce probleme are în acest moment societatea românească, care sunt aşteptările societăţii şi nu care sunt ideile inovatoare sau mai puţin inovatoare ale politicienilor. Şi aici, lucrurile se întorc la economie, la locurile de muncă, la sănătate, la educaţie, la tot ce înseamnă securitatea, siguranţa cetăţeanului", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR consideră că trebuie să existe şi o împărţire a puterii în interiorul coaliţiei, atât la nivelul Legislativului, cât şi la nivelul Guvernului.

"După programul de guvernare, trebuie să existe o împărţire a puterii în interiorul coaliţiei. Nu este un lucru de care trebuie să-ţi fie ruşine, în politică aşa se întâmplă, într-o coaliţie aşa se întâmplă. Şi acest lucru înseamnă atât Legislativul, cât şi Executivul, fiindcă Executivul fără un Legislativ puternic, stabil, echilibrat nu are un spate şi invers. Degeaba ai Legislativul, dacă nu ai un guvern echilibrat. Deci, trebuie să fim foarte conştienţi că în funcţie de cum reuşim să alcătuim structurile decizionale în Parlament şi în Guvern, cum vom avea creionat programul de guvernare, aşa va funcţiona şi coaliţia", a mai spus preşedintele UDMR.

Kelemen a precizat că la discuţiile de sâmbătă, UDMR va avea propuneri legate de ce trebuie să cuprindă programul de guvernare, cum ar fi protejarea locurilor de muncă, dezvoltarea economică, investiţii, dar şi protejarea drepturilor minorităţilor.

"În primul rând, programul de guvernare trebuie pus la punct, pentru că urmează o perioadă grea, efectele crizei economice generate şi de pandemie încă nu se văd, dar vor veni şi trebuie să vedem ce resurse avem de la bugetul naţional şi de la bugetul Uniunii Europene pentru a rezolva cât de mult se poate din efectele crizei. Protejarea locurilor de muncă, dezvoltare economică, investiţii în infrastructură, în agricultură, sunt lucrurile cele mai importante, în sănătate şi în educaţie. Acestea vor fi capitolele unde noi sigur că vom avea propuneri concrete, pe de o parte măsuri imediate, pe de altă parte pe termen mediu, pe termen lung, până la sfârşitul ciclului electoral", a arătat Kelemen.

El s-a referit şi la domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor etnice, dar şi la problemele privind structura noului guvern şi a noului parlament.

"Protejarea minorităţilor etnice, de fiecare dată când suntem la guvernare există şi un astfel de capitol, fără lucruri extravagante sau fără noutăţi. Şi apoi, discuţia politică, structura Guvernului. Să fie un guvern eficient, cu responsabilităţi extrem de bine delimitate şi bineînţeles, structura Parlamentului. Astea sunt cele trei direcţii, cele trei paliere unde vom discuta, fără să intru eu în detalii, în acest moment", a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai punctat faptul că este optimist în legătură cu rezultatul negocierilor şi speră că acestea se vor încheia până la alcătuirea Parlamentului.

"Eu tot timpul sunt optimist. În politică, dacă nu eşti optimist, atunci ai greşit meseria, în politică nu poţi să acţionezi dacă nu ai încredere că poţi să schimbi lucrurile în bine, trebuie să ai şi răbdare, bineînţeles. Ce aşteptări să am? Să reuşim să închidem discuţiile până la alcătuirea noului Legislativ, asta se va întâmpla pe 21 decembrie, fiindcă înainte de Anul Nou trebuie să avem un Guvern care până în 31 decembrie să ia nişte decizii pentru anul care urmează, inclusiv pentru buget. Nu spun că trebuie şi se poate, ar fi bine să se poată, dar nu sunt convins că se poate vota un buget, dar nişte decizii pe care după aceea poţi să construieşti bugetul, trebuie luate în acest an", a conchis Kelemen Hunor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că va exista un acord între partidele care vor forma coaliţia de guvernare, menţionând că negocierile care vor începe sâmbătă între reprezentanţii liberalilor, ai USR PLUS şi UDMR se vor derula pe mai multe paliere vizând programul şi structura Executivului şi nivelul parlamentar.

