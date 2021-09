Preşedintele UDMR: Criza coaliției nu are o soluție în acest moment, până nu se termină alegerile în PNL și USR PLUS

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, în cadrul Conferinţei Aleşilor Locali ai Uniunii, care se desfăşoară la Târgu Mureş, că în acest moment criza coaliţiei nu are o soluţie, întrucât niciuna dintre părţi nu cedează până ce nu se termină alegerile în cele două partide, PNL şi USR PLUS.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"În ambele partide sunt alegeri pentru preşedinte. USR a şi început alegerile online, după o jumătate de zi şi-au dat seama că nu se poate aşa ceva, pentru că alegerile sunt fraudate, votează unii oameni fără drept de vot, pentru că aşa este sistemul online. Trebuie să vă spun că ei urgentează să introducem votul prin internet pentru alegerile generale. Noi am zis nu. Şi în PNL campania electorală a fost dusă la adâncimi nemaivăzute (...) În ţara asta, criza coaliţiei nu are o soluţie în acest moment, fiindcă niciuna dintre părţi nu poate lăsa de la sine, până ce nu se termină alegerile în cele două partide. Motiv pentru care noi solicităm partenerilor ca în următoarele două-trei săptămâni să înceteze să mai sape tranşeele, să nu facă afirmaţii care adâncesc şi mai mult această criză. Orice soluţie necesită un compromis, compromis din partea celor mari şi compromis din partea celor mici. Bineînţeles că întotdeauna cel mai mare trebuie să facă un compromis mai mare, dar nu ne putem imagina o coaliţie altfel", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.



Liderul UDMR a spus că a propus ca, din luna octombrie, după ce se încheie alegerile şi în cadrul USR PLUS, cele trei formaţiuni să se aşeze la masa dialogului.



"Noi am propus ca, după 5-6 octombrie, după ce se va fi terminat votul secret în USR şi se va decide cine va conduce partidul - liberalii hotărăsc la sfârşitul săptămânii viitoare - atunci să ne aşezăm să stăm la discuţii pentru că pentru noi trebuie să existe o majoritate transparentă la cârmă. Sunt convins că dacă ţelurile comune şi răspunderea faţă de ţară primează, atunci putem să restaurăm această coaliţie. Nu noi am provocat această criză, nu e sigur că noi trebuie să o soluţionăm", a spus Kelemen Hunor.



Preşedintele Uniunii a arătat că una dintre problemele majore din ultimii ani este faptul că niciun guvern nu mai poate duce la final un mandat întreg, ceea ce nu este normal atunci când se vorbeşte despre programe, despre investiţii, despre strategii pe termen lung şi viziune de viitor.



"În decembrie 2020, noi ne-am apucat de negocierile guvernamentale că ne planificăm pe patru ani, fiindcă nu vor fi alegeri, că vor veni patru ani de stabilitate. Bineînţeles că în patru ani nu putem rezolva toate problemele ţării, dar în patru ani poţi lansa ţara pe o traiectorie, poţi crea condiţiile, premisele pentru că vor fi bani, va fi know-how, cel puţin de partea noastră, dar şi din partea partenerilor noştri pentru ca în patru ani să înceapă să demareze acele dezvoltări, să înceapă acea construcţie care, bineînţeles, într-o perspectivă de 10 ani poate produce rezultatele de care are nevoie fiecare comunitate", a mai afirmat Kelemen Hunor.

