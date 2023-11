Preşedintele ucrainean s-a deplasat în apropiere de linia frontului, în regiunea Harkov. Zelenski: Combatanţii noştri din Kupiansk apără viaţa liniştită a ucrainenilor

"Combatanţii noştri din Kupiansk apără viaţa liniştită a ucrainenilor", a scris preşedinţia ucraineană pe mesageria Telegram, postând o înregistrare video în care se poate vedea cum Volodimir Zelenski înmânează decoraţii unor soldaţi.

The frontline command post of Kupyansk defenders. It was an honor to meet and award the warriors.



The fighters on the Kupyansk front are defending the peaceful life of Ukrainians, the people of Kharkiv region. I thank the warriors for their service, for defending our state! I… pic.twitter.com/pq4QdGXBNP