Preşedintele sud-coreean, în centrul unui scandal după ce ar fi insultat congresmeni americani. Reacția administrației de la Seul

O cameră de televiziune l-a surprins pe Yoon Suk-yeol în timp ce făcea în privat remarci denigratoare la adresa congresmenilor americani, după o întâlnire miercuri cu preşedintele SUA, Joe Biden, la o conferinţă a Fondului Global (de combatere a SIDA, tuberculozei şi malariei) la New York.



"Cum ar putea Biden să nu se facă de râs dacă ticăloşii ăştia nu o vor trece prin Congres?", pare să fi spus Yoon în această înregistrare difuzată de canalul sud-coreean MBC în legătură cu propunerea preşedintelui american de a creşte ajutorul financiar pentru Fondul Global, care necesită aprobarea Congresului, relatează France Presse, potrivit Agerpres.



Deşi înregistrarea nu a fost clară, mulţi au crezut că Yoon vorbea despre Congresul SUA şi preşedintele american Joe Biden, scrie şi Yonhap. Dar biroul lui Yoon a respins ulterior afirmaţia, explicând că se referea la modul în care ar fi jenat dacă Adunarea Naţională a Coreei de Sud, controlată de opoziţie, ar respinge cele 100 de milioane de dolari americani cu care s-a angajat să contribuie la Fondul Global.



Purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei de la Seul, Kim Eun-hye, a afirmat că preşedintele "nu avea niciun motiv să vorbească despre SUA sau să pronunţe cuvântul 'Biden'". În cursul unei conferinţe de presă joi la New York, Kim a susţinut că Yoon Suk-yeol nu a menţionat "Biden", ci a pronunţat în realitate un cuvânt coreean cu o consonanţă similară şi că se referea la parlamentari sud-coreeni, şi nu americani.



Difuzată pe YouTube, înregistrarea video a fost vizionată de peste 5 milioane de ori în mai puţin de o zi, iar cuvântul 'fuckers' era joi hashtag-ul cel mai popular pe Twitter în Coreea de Sud. Mulţi internauţi au exprimat îndoieli cu privire la modul în care a reacţionat guvernul. "Este absolut ruşinos şi deranjant pentru copiii noştri că preşedinţia a găsit o astfel de scuză", a scris un internaut pe YouTube, în timp ce altul a postat: "Am ascultat de zece ori. A spus +Biden+, cu siguranţă''.



Canalul de televiziune care a relatat primul despre aceste cuvinte ar trebui urmărit în justiţie pentru că "a adus atingere alianţei de neînlocuit dintre SUA şi Coreea de Sud", a apreciat un parlamentar din partidul de guvernământ.



Însă principalul partid de opoziţie, Partidul Democrat (PD) a reacţionat dur.



''Este o ruşine pentru oameni, care trebuie să se fi simţit profund umiliţi şi au fost lezaţi în demnitatea lor'', a declarat vineri Lee Jae-myung, preşedintele PD, în timpul reuniunii Consiliului Suprem al formaţiunii. ''Gândul de a da vina pe 169 de parlamentari PD pentru dezastrul diplomatic este atât de vulgar încât nu pot să ridic faţa de jenă'', a mai spus Lee, citat de Yonhap.



Dezminţirea oficială a lui Yoon este totuna cu a le spune sud-coreenilor că ''sunt tari de urechi'', a apreciat şi parlamentarul PD Chun Jae-soon.



PD i-a cerut lui Yoon să îşi ceară scuze şi să înlocuiască toţi consilierii prezidenţiali implicaţi în incident. De asemenea, a solicitat o reuniune de urgenţă a comisiilor parlamentare.



Washingtonul are circa 27.000 de soldaţi staţionaţi în Coreea de Sud pentru a face ameninţării pe care o reprezintă Coreea de Nord, dotată cu armă nucleară.



Yoon, fost procuror, se confruntă cu o cotă de popularitate la cel mai scăzut nivel, de numai 28%, potrivit unui ultim sondaj apărut vineri.

