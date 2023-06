Preşedintele sud-african Ramaphosa a ajuns în Ucraina, în fruntea unei delegaţii africane, într-o misiune de mediere. Liderii se vor întâlni cu președintele Zelenski, la Kiev

”Excelenţa Sa, preşedintele Cyril Ramaphosa, a sosit la gara Nemişaeve, în regiunea Kiev, şi a fost întâmpinat de reprezentantul special al Ucrainei pentru Africa şi Orientul Mijlociu, ambasadorul Maskim Subj, şi de ambasadorul Africii de Sud în Ucraina, Andre Groenwald”, a anunţat preşedinţia sud-africană pe Twitter.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O