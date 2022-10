Preşedintele american Joe Biden anunţă eliminarea tuturor condamnărilor federale pentru deţinerea de canabis

"Nimeni nu ar trebui să fie închis doar pentru că deţine sau consumă canabis", a spus el pe Twitter, cerând guvernatorilor statelor să urmeze această cale şi să-i graţieze pe cei condamnaţi pentru o infracţiune simplă precum deţinerea de canabis.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana. Hear from @POTUS on the three steps he is taking to right these wrongs. pic.twitter.com/IqOxHxjgue