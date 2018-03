Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și președintele Serbiei, Aleksandar Vucici EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Am avut o întâlnire foarte bună cu domnul preşedinte Aleksandar Vucici, cu care am o relaţie de prietenie foarte bună. Am discutat câteva teme importante atât pentru România cât şi pentru Serbia şi anume conexiunea între Timişoara şi Belgrad pe autostradă. Dar nu numai acest proiect, care este important, dar este mai mic decât ce am discutat noi anul trecut – un proiect mare de conexiune Constanţa-Bucureşti-Belgrad-Slovenia-Croaţia-Italia pe autostradă şi un tren de mare viteză. Am vorbit, de asemenea, despre rezolvarea unor mici neînţelegeri de la Porţile de Fier precum şi despre situaţia comunităţii româneşti din Serbia, în special din Valea Timocului. Domnul preşedinte a promis nişte lucruri importante şi anume că se vor mări duratele de program în limba română la televiziunea locală din Bor şi la televiziunea naţională. De asemenea, va începe un proces de introducere a limbii române în sistemul educaţional”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Serbiei, în cadrul întrevederii avute cu şeful statului sârb.

Tăriceanu a subliniat că, "în procesul de aderare la UE al Serbiei, România urmăreşte cu atenţie aspectele bilaterale care ţin de respectarea, la standardele adoptate de statele membre UE, a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale".

În acest sens, el a exprimat dorinţa ca partea sârbă să adopte într-o manieră incluzivă amendamentele la legislaţia cheie şi implementarea măsurilor avute în vedere, de exemplu punerea la dispoziţie de manuale şcolare, asigurarea unui acces mai bun la media în limbile minorităţilor naţionale şi participarea adecvată a minorităţilor naţionale în sfera publică, se arată în comunicatul citat. Un prim pas în soluţionarea acestor aspecte ar fi reluarea lucrărilor Comisiei mixte româno-sârbe interguvernamentale privind situaţia minorităţilor naţionale care nu s-a mai reunit din 2013.

În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă domeniile de interes comun de cooperare în plan economic, interconectările reţelelor de transport şi energie fiind considerate proiecte strategice de mare importanţă pentru dezvoltarea întregii regiuni.

ŞTIRILE ZILEI