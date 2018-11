Decizie amânată în cazul lui Tăriceanu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a anunţat că marţea viitoare senatorii jurişti vor da un vot cu privire la cererea de începere a urmării penale formulată în cazul preşedintelui Camerei Superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu.

"În cadrul acestei proceduri, în care Senatul este titularul cererii de urmărire penală, audierea senatorului este obligatorie. Azi am făcut acest lucru, am procedat la audierea obligatorie a domnului Tăriceanu, pentru a putea formula mai departe o propunere Biroului permanent şi plenului Senatului. Convingerea fiecărui membru al Comisiei juridice trebuie formulată în sensul de a decide în final dacă Senatul formulează sau nu o cerere de urmărire penală. Întregul dialog de astăzi în acest sens a fost purtat. Am convenit cu avocatul domnului Tăriceanu ca până luni de dimineaţă să depună note scrise în urma întrebărilor din partea membrilor comisiei şi a clarificărilor pe care domnul Tăriceanu şi domnul avocat au simţit nevoia să le facă. Rămâne ca în şedinţa comisiei de marţi, peste o săptămână, să supunem dezbaterii întregul material probator, ţinând cont de ceea ce a fost astăzi, de ceea ce vom primi ca note scrise şi tot marţi vom da un vot cu privire la cererea formulată de Parchet", a spus, marţi, Cazanciuc după audierea lui Călin Popescu-Tăriceanu în Comisia juridică.

Audierea lui Tăriceanu a durat aproximativ o oră.

După lecturarea unei părţi din dosarul întocmit de DNA, Călin Popescu-Tăriceanu afirma că acesta "nu are susţinere în acuzare şi este făcut pentru alte scopuri".

Pe 7 noiembrie, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu. Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Biroul permanent al Senatului a repartizat Comisiei juridice, în urmă cu două săptămâni, solicitarea DNA şi dosarul care îl vizează pe preşedintele Camerei superioare a Parlamentului.

